Regione Puglia: Grande attenzione al Welfare

Tra gli articoli approvati c'è quello per lo stanziamento 500.000 euro per il supporto psicologico in favore dei caregiver familiari. Gli psicologi, che lavoreranno attraverso consulenze a distanza collaboreranno con l'assistente sociale, il medico di distretto e le associazioni di terzo settore.A supporto dei cittadini non vedenti, invece, sono stati destinati 50 mila euro per ciascuna annualità (2023, 2024 e 2025) come contributo straordinario. Le risorse sono erogate a favore dell'Unione Italiana Ciechi con l'intento di agevolare i cittadini non vedenti con la dotazione di un cane guida. All'Unione Italiana Ciechi della Regione Puglia è affidata la gestione di un progetto di addestramento dei cani guida elaborato anche d'intesa con le scuole nazionali di addestramento dei cani, che ne definisca il numero e i criteri per l'assegnazione a titolo gratuito ai soggetti beneficiari aventi diritto.Infine, in riferimento alla legge regionale n. 5 del 2022 "Interventi per la tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive" che prevede di favorire e sostenere una serie di progetti e attività rivolti a diverse tipologie di disabilità, è stata approvata l'erogazione di contributi in favore dell'Unione Italiana Ciechi a copertura dei progetti presentati."Ringrazio i miei uffici - dichiara l'assessora al Welfare- per il grande lavoro che svolgono nella logica delle misure a sostegno dei più deboli. Sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare, ma misure come queste rappresentano uno strumento reale e tangibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini."