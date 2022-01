La data delricorrenza dellaGiornata della Memoria in ricordo della, è riconosciuta dagli stati membri dell'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005 mentre in Italia gli articoli 1 e 2 delladefiniscono le finalità e le celebrazioni di questa ricorrenza. In occasione della, allepresso la"vivremo un piccolo momento di riflessione e di condivisione circa l'importanza di recuperare la dimensione della memoria come antidoto all'oblio." –Riferisce il parroco- Un incontro per riflettere su quanto accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia dell'Italia e dell'Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Per lo scrittorenon basta narrare l'olocaustomostrarne i testimoni,bisogna «farsi»