Rari ma non soli

Non solo il 28 febbraio, data di ricorrenza della(Rare Disease Day), ma in tutto l'anno. Sensibilizzare e tenere alta l'attenzione sulle malattie rare, per seguire i percorsi dei pazienti, dando loro dignità, pari opportunità terapeutiche e sociali ed una migliore qualità dì vita. A Canosa di Puglia, quest'anno si è parlato, tra le altre, della, una malattia genetica rara che causa malformazioni vascolari. E' conosciuta anche come""" In una persona sana, arterie e vene sono collegate da una rete capillare per rallentare il flusso sanguigno, 'filtrare' il sangue e permettere scambi gassosi. Invece in un paziente con Rendu-Osler -Weber possono presentarsi collegamenti diretti tra arteria e vena. Mancando la rete capillare, il flusso sanguigno non viene rallentato per cui nel punto di congiunzione tra arteria e vena, a causa della pressione più alta, i vasi tendono ad assottigliarsi. Pertanto si sviluppa una tendenza al sanguinamento. Inoltre viene a mancare la funzione di 'filtro' dei capillari, causa di altre gravi complicazioni di questa patologia. Quando le malformazioni sono piccole prendono il nome di Teleangectasie e sono presenti principalmente sulle mucose (naso e bocca) e sulla pelle. L'interessamento di vasi più grandi determina le malformazioni che prendono il nome die possono svilupparsi in quasi tutti gli organi vitali. L'HHT una malattia genetica dunque si trasmette solo in modo ereditario. Non è possibile alcun altro tipo di trasmissione. """In occasione dellail foyer del Teatro Comunale "Raffaele Lembo" si è illuminato con i colori della ricerca: verde, fucsia e blu. Infatti, Il Comune di Canosa di Puglia ha aderito alla campagna, promossa dall'Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia (A.Ma.R.A.M.) e da HHT Onlus, per tenere i riflettori accesi sulle Malattie Rare come la Teleangiectasia Emorragica Ereditaria (HHT). A margine della giornata la dottoressaha dichiarato:: """Le Malattie Rare fanno più paura e generano una drammatica solitudine sociale. Il teatro Lembo di Canosa illuminato e accogliente ha spalancato le sue porte in questa giornata per il nostro appello 'Con HHT si può perché diagnosi, prevenzione e cura si devono divulgare, insieme a volontari, pazienti e medici.""" Mentre, la signoraha aggiunto: """La celebrazione dellaper sensibilizzare l'opinione pubblica a collaborare con le famiglie e le persone affette da 'malattie difficili' da diagnosticare e curare. E' il giorno in cui i pazienti lanciano un urlo di aiuto per migliorare le loro condizioni di vita individuale e sociale.""" Le persone che nascono con laaffrontano grandi sfide sostenute anche dallagrazie all'unione di medici, pazienti, familiari, amici e sostenitori accomunati dalla mission di rendere le stesse sostenibili.