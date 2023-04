Radici virtuose: il progetto di rigenerazione agroalimentare del Salento

Nel corso della giornata inaugurale dellasi è tenuta la conferenza stampa di presentazione delil programma triennale avviato dale finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a favore dei Consorzi di Tutela dell'Olio IGP Puglia e dei viniPrimitivo di Manduria DOP, Salice Salentino DOP e Brindisi DOP. L'incontro è stato aperto da, presidente del DAJS, che ha illustrato brevemente i dati dell'iniziativa «Il DAJS è una realtà che sta incominciando a diventare un importante punto di riferimento sul territorio ed è il promotore di questo progetto di rigenerazione del Salento, un programma che coinvolge ben 96 aziende e che in tre anni prevede 5 milioni di euro da investire in promozione, perseguendo i valori di trasparenza, salubrità, innovazione e accoglienza».Alla conferenza stampa, coordinata dai, Programme Manager del DAJS, è intervenuto l'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,che ha dichiarato: «A 10 anni dalla prima comparsa della Xylella Fastidiosa era quanto mai necessaria un'azione sinergica sul territorio che potesse evolversi positivamente grazie a un coordinamento efficace, in grado di individuare azioni puntuali e obiettivi mirati, come quello dellaIo mi auguro che questa relazione tra Istituzioni e territorio possa contribuire a dare nuova linfa alla nostra Puglia, riconoscibile, riconosciuta e con una grande potenzialità».Presenti all'incontro per raccontare le attività realizzate fino ad ora e anticipare le iniziative future anche i Presidenti dei quattro Consorzi di Tutela. La prima a intervenire è stata, presidente del Consorzio dell'olio IGP di Puglia, che ha commentato: «L'occasione che ci offre ilè davvero preziosa perché ci indica che è arrivato il "momento del fare". Siamo partiti con una serie di iniziative rivolte a tutti i professionisti del settore, esperti, giornalisti, ma anche ai consumatori, con l'obiettivo di far conoscere e far riconoscere il nostro marchio IGP, il cui simbolo – una moneta conAbbiamo la qualità, abbiamo la quantità, ora con questo programma abbiamo anche gli strumenti per la comunicazione e la promozione».sono coloro che promuovono e valorizzano i prodotti a marchio garantito, ed è proprio con questo intento che abbiamo sposato con entusiasmo il progetto che ci è stato proposto dal DAJS. Si tratta infatti di un programma virtuoso, che per la prima volta unisce sotto la stessa bandiera i Consorzi di tutela chiamati a promuovere e divulgare i vini salentini», ha dichiaratopresidente del Consorzio Primitivo di Manduria DOP. Anchepresidente del Consorzio del Salice Salentino DOP, ha espresso il suo entusiasmo: «A un anno dall'inizio del progetto posso affermare che stiamo ricevendo molti riscontri positivi per le iniziative originali e coinvolgenti realizzate fino ad ora grazie alla professionalità dei partner che ci stanno accompagnando in questo percorso di promozione».«L'intuizione della costituzione di questo Consorzio si è tradotta in una scommessa vinta, poiché si tratta di denominazione piccola e poco conosciuta, che però già nel suo nome ha un'accezione positiva, un richiamo a un momento di festa e di celebrazione. Siamo molto soddisfatti del progetto e delle numerose iniziative che stiamo portando avanti» ha conclusopresidente del Consorzio Brindisi DOP. All'incontro sono inoltre intervenutiper il Gambero Rosso, edper HNRG, fornitore della piattaforma tecnologica e di comunicazione del progetto.