Quando muore un padre,

La nascita appartiene non solo alla famiglia, ma alla vita di paese, alla società cui si mostra il fiocco dell'annuncio.Ma ancor più la morte appartiene non solo al dolore della famiglia, ma alla condivisione del paese, cui si porge il manifesto pubblico dell'evento. La morte inoltre si innesta nel mistero della vita e costituisce nell'ontogenesi del vissuto di famiglia anche una memoria filogenetica del lavoro, delle opere, dei valori della persona,nei rintocchi funebri. In questo spirito socio-culturale e nei legami di amicizia, ci siamo accostati alla scomparsa del padre dirievocando un pensiero letto in condivisione in casa alla presenza della salma, quasi in un momento di consegna tra terra e cielo, dopo l'ultimo respiro dell'addio. Il componimento vuole anche rievocare il lavoro di undelle nostre pietreche ancora oggi si colloca con mezzi diversi e si innesta come aggregazione associativa nellaEra il tempo in cui il muratore,con i panni macchiati di calce poneva sul capo un cappello fatto di carta dei sacchi di cemento,come abbiamo visto in questo decennio il fratello del defunto,presente in questi giorni nel saluto in casa e in Chiesa. La nostra vicinanza, il nostro cordoglio, la nostra memoria umana di storia e di cultura della famiglia e della vita di paese. Stamani, nelle esequie dipresso la, alla presenza diil Parrocoha posto alla meditazione la figura della moglienella sofferenza del letto del congiunto e le parole dello Stesso nel ricevere a casa l'Eucarestia: "sia fatta la volontà del Signore!", .... e così sia!Quando un tronco d'albero si fa grandee compie l'ultimo anello della sua vita,le foglie secche come antiche pergamenecadono e si posano sulla nuda terraaccolte dalle mani agresti dei viventi.Quando un tronco temprato si fa padree viene reciso muto dall'età vegliarda,lascia l'addio ai virgulti come figli,custodi della linfa che sopravvive.E se dal letto si spegne la sofferenza,in cielo tra i Giusti si accende una luce,una stella, il soffio divino dell'anima.Vedo quelle mani laboriose,le cantavano le nostre mamme,"quante cose sanno fare!",e quelle mani dicon l'arte di pietra, di tufo e di mattonesapevano ben fare, misurare, edificarenel tempo in cui c'era il «fabbricatore».Edificare, fabbricare e dar da lavorare,case, chiese e cappelle sante di campo,è stato il lavoro degno di mastro Carbone.La vita è un edificio,da costruire con le mani,da cementare con l'ingegno,da suggellare con la passione,da credere con la fede,in se stessi, negli altri, in Dio., un edificio storicodalla radice latina «aedes»,casa, abitazione, tempio,e l'ultimo edificio sacro ed eternol'ha edificato il Signore in tre giorni,nel Regno dei Giusti e dei Santinella Gerusalemme Celeste.Riposa in pace nella luce perpetuan questa casa di benedizione.Quando muore un padre,il giorno dopola storia si fa memoriae diventa....e per sempre così sia!