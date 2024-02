Puglia: Tanti tipi di turismi che necessitano di essere messi insieme e valorizzati

torna dalladicon un bilancio più che soddisfacente. Il corso di alta formazionepresentato nel padiglione della Regione Puglia ha riscosso notevole interesse da parte della stampa e degli imprenditori del settore turistico. "E' stata la prima uscita ufficiale del nuovo coordinamento costituitosi recentemente dopo mesi di incontri e tavoli di lavoro" ha sottolineato il direttore"Un coordinamento costituito da una federazione di filiere (Gestori e Ospitalità, Dancing e Discoteche, Guide Turistiche, Noleggio ED NNC bus, Viaggi, Pubblici Esercizi, Alberghi e Ricettivo) che hanno dato vita adhe sarà ora chiamato ad eleggere il presidente e ad ufficializzare la mia nomina a direttore. Si procederà con l'analisi del Piano Strategico del Turismo che la Regione Puglia ci ha onorato di visionare. Un vero è proprio prestigio per una neonata Federazione. Insieme a PugliaPromozione, - ha proseguito- stiamo affrontando la pianificazione strategica del turismo, in particolare il capitolo della formazione che mira alla qualificazione professionale non solo dei dipendenti, ma soprattutto degli imprenditori del settore turistico che spesso dimostrano di non possedere i requisiti adatti in quanto provengono da altri settori o hanno deciso di investire in altre attività. Ed è proprio analizzandole diverse sfaccettature della filiera turistica con il professor Vito Roberto Santamato che abbiamo deciso di illustrare alla BIT di Milano, quale vetrina internazionale del Turismo, le finalità del corso di formazione voluto da Confesercenti Puglia e Università di Bari con la collaborazione di PugliaPromozione. Un corso più pratico che teorico organizzato dopo aver tastato il polso dell'imprenditoria turistica pugliese. Una Regione che parla di tanti tipi di turismi che necessitano di essere messi insieme e valorizzati: la classicità del Gargano e del Salento, le specificità della Valle d'Itria, di Puglia Imperiale e della Provincia di Bari. Stiamo pensando a progettare Prodotti e Destinazioni turistiche, ad un "Turismo delle radici", voluto da PugliaPromozione e presentato dal professor Santamato sempre alla BIT di Milano. Si tratta di un Turismo di ritorno che inviterebbe le nuove generazioni a tornare nei paesi di origine, offrendo loro pacchetti turistici e opportunità di investimento. E' giusto che la Puglia guardi al futuro, dopo anni di buio, ha detto ancora Landriscina. Alcuni territori come la Provincia BAT devono continuare a crescere, mentre altre località come il Salento e il Gargano mantenere la loro stabilità, e questo è possibile, rimanendo in linea con PugliaPromozione, solo attraverso l'offerta della qualità dei servizi garantita dalla formazione".