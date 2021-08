Puglia: altri 220 casi positivi 

nella giornata odierna sono stati registratisu 13.508 test processati per l'infezione da Covid-19 coronavirus:20 nella Provincia di Foggia; 37 nella Provincia di Bari; 25 nella Provincia di Brindisi;65 nella Provincia di Lecce; 25 nella Provincia di Taranto; 2 Residenti fuori regione; 7 in definizione per la Provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.. Le persone attualmente positive sono 4.601, di cui 236 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.(dato aggiornato alle ore 06..00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.879.635). Sono 4186 le vaccinazioni eseguite ieri nella provincia Bat presso tutti gli hub attivi sul territorio. I numeri della copertura vaccinale crescono in maniera costante mentre per i più giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni è in programma la terza giornata dedicata mercoledì 1 settembre. Sarà possibile accedere alla vaccinazione a sportello senza prenotazione dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 presso gli hub di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie,e Margherita di Savoia.