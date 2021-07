Puglia: 2.351 i casi attualmente positivi.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 8 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.127 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi: 12 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. E' stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.720.973 test. 244.679 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.678, così suddivisi: 95.254 nella Provincia di Bari; 25.606 nella Provincia di Bat; 19.841 nella Provincia di Brindisi; 45.191 nella Provincia di Foggia; 27.039 nella Provincia di Lecce; 39.558 nella Provincia di Taranto; 816 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Sono 3.867.179 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 4.251.581) La Puglia è anche oggi la prima regione nel rapporto dosi consegnate-dosi somministrate.Sul portale www.lapugliativaccina.regione.puglia.it è disponibile un modulo per la manifestazione di interesse alla vaccinazione per i cittadini che rientrano nelle categorie per le quali è prevista la vaccinazione ma che non riescono a prenotare o che devono viaggiare all'estero per necessità di studio. Nella giornata di ieri nella Asl Bt sono state somministrate 3064 dosi di vaccino. In particolare a Canosa sono state vaccinate 533 persone, a Bisceglie 365, a Trani 481, a Barletta 944, a Margherita di Savoia 309, a San Ferdinando 209. Sono state invece 161 le dosi di vaccino somministrate presso i propri ambulatori dai medici di medicina generale.