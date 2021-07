Puglia: 1.976 i casi attualmente positivi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 23 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10.887 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi,17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.815..016 test. 246.107 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.747, così suddivisi: 95.520 nella Provincia di Bari;19.977 nella Provincia di Brindisi; 45.337 nella Provincia di Foggia; 27.337 nella Provincia di Lecce; 39.680 nella Provincia di Taranto; 839 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Nelladall'avvio della campagna di vaccinazione sono state somministrate 352.021 dosi: ad aver ricevuto almenoIl 16 per cento dei più giovani (età compresa tra i 12 e i 19 anni) ha già fatto la prima dose mentre la percentuale sale al 38 per cento se si considera la fascia di popolazione di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Il 54 per cento dei cittadini di età compresa tra i 30 e 39 anni e il 65 per cento dei cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni ha cominciato il ciclo vaccinale. L'821 per cento dei cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni risultano vaccinati con la prima dose mentre si arriva al 90 per cento se si analizzano i casi dei cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni. L'88 per cento dei cittadini tra i 70 e i 79 anni e l'86 per cento dei cittadini tra gli 80 e gli 89 anni ha completato il ciclo vaccinale.