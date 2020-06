Prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione

In Prefettura sottoscritto Protocollo d’intesa

Si rinnova e rafforza la collaborazione istituzionale sul territorio con la costituzione dell'presso lain materia di risorse e convenzionia vantaggio del tessuto economico e sociale. Questo il primo risultato delper la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione siglato nella giornata di ieri a Barletta traBarletta Andria Trani,Tenuto conto delle conseguenze economiche su famiglie ed imprese connesse allacon il, nell'accordo si segnala l'obiettivo di "rendere ulteriormente proficuo il rapporto tra le banche e tutti gli interlocutori coinvolti nella prospettiva di una sempre più efficace opera di prevenzione dei fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione. Priorità perseguibile anche attraverso l'incremento degli strumenti di sostegno alle famiglie, alle microimprese o più in generale alle piccole medie imprese in momentanea difficoltà".In questo senso, l'avrà tra i suoi compiti: la promozione di iniziative di informazione sull'utilizzazione dei Fondi di prevenzione dell'usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le Associazioni di Categoria ed altri soggetti pubblici e privati impegnati nel settore; il monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto, anche d'intesa con le banche; il sostegno verso iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura, inteso anche nelle sue forme meno incidenti, quali il sovraindebitamento e la mancanza di oculatezza nella gestione del denaro (educazione finanziaria).