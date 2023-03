PNRR: Serve forte raccordo fra diversi programmi Ue per visione unica e coerente

Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR,è intervenuto, collegandosi da remoto, all'incontroorganizzato da Unindustria Calabria e al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nel suo intervento iha sottolineato la necessità diLa grande opportunità di dare un'importante risposta strutturale al problema energetico del RePowerEu, come sottolineato dalla Commissione Europea, permetterà di mettere in connessione PNRR e Fondi di Coesione. "Per queste ragioni, la proficua collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, e in particolare il costante e positivo confronto con il Presidente Occhiuto, rappresenta un passaggio rilevante per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti", ha proseguito il Ministro. In questa direzione va il parere positivo espresso pochi giorni fa da Regioni, UPI e ANCI sul decreto legge sulla nuova governance PNRR. "Un importante passo avanti per poter coordinare un impianto complessivo di misure, in grado di ampliare sia la capacità progettuale di questi Enti sia la loro capacità amministrativa per realizzarli", ha concluso il Ministro Fitto.