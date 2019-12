Pezzi unici atto finale

Si conclude stasera la prima stagione disuLa nuova serie televisiva che ha fatto il suo esordio nel prime time della rete ammiraglia, ha fatto registrare indici di ascolto e gradimento molto alti. Alleodierne andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction "a firma diche vede nel cast: Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri e cinque giovani attori, tra i qualiLa storia, co-prodotta daIndiana Production e Cassiopea Film Production, è ambientata nel mondo dell'artigianato toscano.è Vanni il falegname, maestro dell'intaglio e del restauro, che accoglie nella sua bottegaognuno con un dramma personale, provenienti dalla casa-famiglia dove lavorava Lorenzo, il suo unico figlio, morto in circostanze misteriose.Tra le protagoniste dispiccaè figlia del canosinoresidente a Carrara, che in questi anni è venuta spesso aper incontrare e salutare i. Alta 1.82 m, capelli castani ed occhi verdi,si è diplomata in recitazione presso il prestigiosodove sono passati, tra gli altri, Carlo Verdone, Claudia Cardinale e Raffaella Carrà, Al suo attivo vanta già le partecipazioni alle fiction ", regia di Francesco Vicario edi Lucio Pellegrini e Alessandro Angelini, mentre alinregia di Anne di Riitta Ciccone ;di Delio Colangelo;di Lorenzo Pallotta edi Alessandro Garbuio. Anni di studio intenso e di impegno senza distrazioni di sorta perche in questa fiction ha dato un saggio della sua bravura artistica e della perfetta espressione per il personaggio interpretato. Nel corso dell'ultima puntata diverranno svelati tutti gli intrecci, in particolar modo quello che ruota intorno alla morte di Lorenzo, il figlio di Vanni. I colpi di scena non mancheranno, tra cui un messaggio che verrà recapitato proprio dal cellulare del ragazzo deceduto.