Con Emiliano sono 449 che vengono candidati più volte! Una vergogna!

"La coalizione di centrodestra che sostiene Raffaele Fitto ha presentato 5 liste e 250 candidati consiglieri: 50 per ogni lista, quanti sono i consiglieri da eleggere. Emiliano, quindi, avrebbe dovuto avere 750 candidati e invece sapete quanti ne sono? 449! 301 in meno!!! Non pervenuti, non trovati. Per cui la lista PARTITO ANIMALISTA in tutta la Puglia non ha 50 candidati, ma solo 19; PARTITO DEL SUD 8 i su 50; DC PUGLIA 8 su 50; SINISTRA ALTERNATIVA 9 su 50; PENSIONATI E INVALIDI 26 su 50; I LIBERALI 13 su 50; PARTITO PENSIERO E AZIONE 11 su 50; SUD INDIPENDENTE 9/50. Molti di loro sono anche candidati in più circoscrizioni… riempitivi e familiari, nel senso che è possibile ritracciare proprio famiglie intere. Vergogna delle vergogne, poi, nessuno di queste liste ha raccolto le firme, ma Emiliano ha utilizzato i suoi fedelissimi consiglieri regionali a sottoscrivere la candidatura di questo gruppetto di persone, chiaramente i suddetti consiglieri si sono candidati altrove… mica so fessi! - Dichiara il candidato di Fratelli d'Italiaalle prossime elezioni regionali in Puglia - "Ma non lo sono neppure i pugliesi! E questi squallidi trucchetti sono talmente beceri e di bassa macelleria che chiunque, ma proprio chiunque, al posto di Emiliano si sarebbe vergognato. Lui no.Andate sulla sua pagina Facebook e leggete il post delle 18.33 di sabato 22 agosto (al termine della presentazione delle liste): "Oltre 700 candidati nelle 15 liste che sostengono la nostra coalizione per la guida della Puglia nei prossimi 5 anni"… pensando che nessuno si sarebbe mai preso la briga di andarli a contare". Conclude il consigliere regionale canosino.