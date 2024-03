Nuovo ospedale di Andria : una vera e propria farsa sulla pelle dei cittadini della BAT

La nota congiunta del deputato e capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, on. Mariangela Matera e Francesco Ventola

Dopo questo annuncio nella BAT vengono chiusi gli ospedali di: Minervino Murge, Spinazzola, Canosa di Puglia e Trani. La seconda conferenza stampa è del 16 luglio 2021 (nove anni dopo), quando il presidente Emiliano organizza un mega evento ai piedi del Castel del Monte per presentare il progetto del nuovo ospedale di Andria . Arriviamo ai nostri giorni – seduta di Commissione Bilancio di lunedì 11 marzo 2024 - e la verità è che stiamo ancora ragionando sulle caratteristiche dell'ospedale: I° livello/II° livello che doveva essere un dato assodato, stiamo ancora cercando di capire quali sono i reparti da togliere o mettere. Insomma, dopo 12 anni di conferenze stampa, annunci e chiacchiere, l'unica cosa certa è che il Governo Meloni ha confermato le risorse necessarie per realizzare l'ospedale. Ma nel frattempo assistiamo a una farsa di dimensioni gigantesche con il presidente Emiliano e l'assessore Palese che smentiscono e lo fanno con comunicati su comunicati, un fiume di note di presidente, assessori, capogruppo PD etc etc ma nessun atto ufficiale. Nessun documento che dimostri che l'ospedale di Andria era e rimarrà di II livello, ma solo parole parole parole. Vergognoso poi il puntare il dito contro quei tecnici della ASL che, forse, sono stati gli unici a venire a raccontare la verità in Commissione: ovvero che il declassamento è nei fatti! Emiliano sia serio, per una volta, si presenti in Commissione con un atto ufficiale e ci indichi il cronoprogramma della realizzazione… o dobbiamo aspettare un'altra campagna elettorale?" E' quanto riporta la nota congiunta del deputato e capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, on. Mariangela Matera e Francesco Ventola

"Ci sono due conferenze stampa che nella storia delsono decisive per capire come in questi giorni si sta perpetrando sulla pelle dei cittadini della BAT una vera e propria farsa. La prima conferenza stampa risale al 27 giugno 2012, quando l'allora presidente Vendola presentò la programmazione della nuova rete ospedaliera