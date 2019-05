Nuove giostrine nella Villa Comunale

sono state installate nuove giostrine nell'area ludica della Villa Comunale destinata al divertimento dei più piccoli. In seguito verrà eseguito un murales con un tema per bambini e verrà potenziata l'illuminazione dell'area. La scorsa settimana nella stessa area è intervenuta la Polizia di Stato che ha proceduto ad identificare alcuni minorenni che "infastidivano" i passanti. Da diversi giorni stati potenziati i controlli all'interno della Villa Comunale e non si esclude che vengano presi provvedimenti di carattere amministrativo qualora dovessero essere reiterate alcune condotte che arrecavano disturbi ai passanti con il lancio di pietre o di oggetti di altro genere.