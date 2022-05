Morti sul lavoro: due gravissimi incidenti hanno colpito la comunità pugliese

"È una giornata terribile per laAll'alba, in un incidente stradale tra Turi e Casamassimache stava andando a lavorare in campagna con altre quattro donne, rimaste ferite. E nella nottetra loro anche pugliesi. Sono notizie terribili che fanno pensare al sacrificio estremo di questi lavoratori che hanno perso la vita per dare il loro contributo alle loro famiglie e all'Italia. Come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il lavoro è un diritto costituzionale e il suo valore non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. La sicurezza sul lavoro si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea. Tragedie come queste sono ferite profonde che non possono accadere, non devono accadere. Giunga alle famiglie delle vittime e ai feriti la vicinanza mia personale e di tutti i pugliesi". Lo dichiara il