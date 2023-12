Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott. Leonardo Cuocci Martorano , Comandante Polizia Locale Trani

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Milena Varesano (Corato), impiegata civile del Ministero dell'Interno presso l'Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Barletta Andria Trani

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Prof. Giuseppe Agostino Poli (Bisceglie), docente universitario

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sovrintendente Capo Ruoli Speciali della Guardia di Finanza Angelo Delcuratolo (Barletta)

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott. Giuseppe Paolillo, medico chirurgo, otorino (Barletta)

Onorificenza di Vittima del Terrorismo con Medaglia d'Oro al Graduato Capo dell'Esercito Italiano, Pietro Di Noia (Canosa di Puglia)

Onorificenza di Vittima del Terrorismo con Medaglia d'Oro al Capo di Seconda Classe della Marina Militare Francesco Paolo Acquaviva (Trani)

Attestazione ai Benemeriti della Salute Pubblica al Comm. Vito Dibitonto (Barletta)

Attestazione ai Benemeriti della Salute Pubblica al Cav. Giuseppe Doronzo (Barletta)

Si è svolta questa mattina, nella sede del Palazzo del Governo a Barletta, laconferite dal Presidente della Repubblica a 5 cittadini del territorio, distintisi per "benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime autorità del territorio ed introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso, sono state altresì conferite lee le Attestazioni "Ai Benemeriti della Salute Pubblica", conferite dal Ministero della Salute, a due cittadini barlettani per le meritorie attività svolte nell'ambito della salute pubblica.La giornata odierna è stata definita "una vittoria dello Stato" dal Prefetto di Barletta Andria Trani,che nel corso del suo intervento si è rivolto agli insigniti definendoli "cittadini modello, esempi da seguire e rappresentanti della parte migliore della società, che al fianco delle Istituzioni lavorano ogni giorno per il bene comune ed il miglioramento della qualità della vita di una comunità".Di seguito i nominativi dei cittadini insigniti: