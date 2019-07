Marco Armani alla XX EDIZIONE del "PREMIO DIOMEDE"

Ultimi dettagli sulla cerimonia finale dellache si terrà a partire dalleodierne sulLa giornalistasarà la madrina dell'eventopresenterà la cerimonia dellaorganizzata dall'omonimo Comitato, sotto l'egida del Comune di Canosa di Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani e della Regione Puglia e la direzione artistica di. Molto attesa la partecipazione del cantautoreche negli anni ottanta ha partecipato anche al Festival di Sanremo con i braniL'ultimo lavoro discografico pubblicato l'anno scorso dal cantautore barese si intitolache ha visto tra altri la partecipazione di molti nomi famosi della canzone italiana. Comprende tre brani inediti fra cui la title trackil cui testo è stato composto da Enrico Ruggeri, epoi le canzoni storiche di Marco Armani, fra cui, omaggio a Pino Daniele e i duetti con Ron, Luca Carboni e Red Canzian, rispettivamente peral pianoforte, noto anche per le sue collaborazioni con Lucio Dalla Gegè Telesforo, Tony Esposito e tanti altri. Sempre per l'intrattenimento musicale interverrà il canosinoreduce dalle positive esperienze alla trasmissione televisivadi Canale 5 condotta dae da, riscuotendo consensi unanimi di apprezzamento..Nel corso della serata, se personalità da premiare che sono state individuate attraverso la disamina delle segnalazioni pervenute al, presieduto dalla professoressa, che ha valutato ed espresso il responso dei vincitori, al termine delle votazioni, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali intervenuti. Il, attribuito dal, a suo insindacabile giudizio andrà alche dal 2017 sta conducendo la trasmissione televisiva "Tutta salute" su RAI 3.(riservato al personaggio vivente, originario o da sempre residente a Canosa), sarà consegnato alfarmacista –industriale-uomo di cultura.andrà a(Canosa di Puglia 1940- 2018), noto biblista ed esegeta.(riservato al personaggio vivente di origine pugliese)ascrittricericonoscimento attribuito dal Comitato Premio Diomede andrà: al Dott., imprenditore dell'olio e al Dott., vincitore del concorso pubblico per magistrato ordinario.nota con il nome di Kataos e isocietà dilettantistica del nuoto. Nel corso degli anni, ilè divenuto un appuntamento fisso dell'estate canosina volto a promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso un riconoscimento riservato ai canosini e ai pugliesi che si sono distinti per le loro attività nei vari ambiti dall'artistico, allo sport, al sociale e culturale, alla presenza delle autorità civili, religiose, militari e personaggi dello spettacolo e della televisione.