Lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno una priorità per l'attuale governo,

"Concomitanti impegni istituzionali in Roma mi hanno impedito purtroppo di essere presente al convegno "Economia e credito in Puglia", al quale ero stato invitato dal Prefetto dottoressa Silvana D'Agostino, che ringrazio, ma ci tengo ad esprimere il mio plauso per la scelta di un tema così interessante e strategico per i nostri territori. Colgo, pertanto, l'occasione per riaffermare quanto lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno sia una priorità per l'attuale governo, fin dal suo insediamento impegnato, con provvedimenti che stanno dando i loro effetti positivi, ad invertire la rotta di un Sud etichettato come incapace di camminare sulle proprie gambe e costantemente bisognoso di assistenzialismo. Con gli strumenti e le infrastrutture adeguate, invece, gli imprenditori meridionali stanno dimostrando straordinaria reattività alla gravissima crisi innescata dalla pandemia, dai rincari energetici e dai conflitti internazionali, conseguendo risultati eccezionali nella crescita dei loro territori e forieri al tempo stesso di sviluppo per il Paese intero. E' questa la strada da percorrere, come confermato dal recente intervento del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta che evidenzia la storica opportunità per il Sud rappresentata dall'attuazione del Pnrr. Gli studi economico-finanziari dimostrano quanto sia centrale il rilancio della crescita del Mezzogiorno per l'incremento del Pil nazionale, considerato che ogni euro investito al Sud genera fino a tre euro per il Paese. Con il governo di centrodestra stiamo creando la cornice normativa più idonea per accelerare la crescita, grazie anche al contributo delle tante proposte storiche del programma di Forza Italia, come la riforma del fisco, la semplificazione burocratica, gli incentivi alla ricerca, la modernizzazione delle infrastrutture, la Zes unica. I segnali positivi di ripresa che già si sono concretizzati vanno consolidati. Abbiamo un'occasione unica per creare sviluppo al Sud, rendendolo attrattivo per gli investimenti; abbiamo raccolto la sfida e siamo certi che i risultati saranno sempre più evidenti." E' quanto riporta la nota del senatore di Forza Italiasul convegno dal titolo, svoltosi oggi in Prefettura a Barletta