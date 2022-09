Nella mattinata di lunedì scorso è giunta ala Viceministra delle Infrastruttura e Mobilità sostenibili, presidente di Italia Viva, candidata per la lista Calenda-Renzi al Senato nel plurinominale in Puglia come capolista. Ha incontrato cittadini e simpatizzanti per illustrare il programma delPer l'occasione sono intervenuti ilil candidato alla Camera nel collegio plurinominale BAT-Foggiain qualità di coordinatore di Italia Viva della sede di Canosa di Puglia.Tra gli argomenti affrontati: """che investe sulla manifattura, sull'agroalimentare, sui servizi, sulla mobilità sostenibile. Per questo diciamo che chi ha mandato a casa il Presidente Draghi avendo fretta di andare a votare con lo sguardo rivolto più ai sondaggi che all'interesse del Paese e dei cittadini ha assunto una gravissima responsabilità anche riguardo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, non va dimenticato mai, è così corposo perché ha come obiettivo la riduzione dei divari, fisici, generazionali, di genere. Voglio ricordare- ha aggiunto lache se nel Mezzogiorno solo, questo non è un problema solo delle comunità meridionali ma è un vulnus della nostra democrazia e della qualità complessiva di, lasciando fuori persone formate, con grandi competenze, che non vengono messe in condizione di partecipare alla costruzione del benessere collettivo""".Puglia e Sicilia sono le Regioni """in cui ho accettato di essere candidata al Senato della Repubblica, partendo dalle funzioni istituzionali e politiche rivestite fino ad ora, con un obiettivo: lo sviluppo del Paese a trazione meridionale. Per continuare quanto in questi anni, prima in Parlamento e successivamente al Governo, ho sempre pensato e difeso, per cui ho sempre lavorato senza risparmio: il ruolo strategico e innegoziabile del Mezzogiorno nel rilancio del Paese, mettendo al centro il lavoro, le donne, il destino delle nuove generazioni. Se avrò l'onore di ricevere la preferenza,- ha concluso la- mi impegno a rafforzare"". Si vota domenica 25 settembre nei seggi che saranno aperti dalle ore 7,00 alle ore 23,00 ed agli elettori saranno consegnate 2 schede: la rosa per la Camera e la gialla per il Senato