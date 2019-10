Lino Banfi "Er più canosino de Roma”

Fervono i preparativi per la festa del "l'che si svolgerànella capitale al, in viale San Paolo n.12. Definiti i dettagli dello spettacolo al teatro che avràterminerà entro le ore 19,30 nel corso del qualesarà consegnata lacome riferisce il neo presidente del sodalizio di stanza nella capitale"al nostro affezionato e grande concittadino va un immensoda parte della comunità dei canosini residenti a Roma."- Inoltre l'ex sindaco di Canosa aggiunge: "In questa giornata di festa, con la partecipazione di Lino Banfi e di tanti ospiti che allieteranno l'evento, ci sarà un momento per cvenuto a mancare di recente, ricordando che è stato il mio predecessore e tra i soci fondatoriSaliranno sul palco delcabarettista nella veste di presentatore;comico televisivo;gruppo musicale;sopranobassoE' prevista la partecipazione dei rappresentanti dei partner istituzionali statutari dell'Associazione "Comune di Canosa di Puglia, Pro Loco Canosa, Fondazione Archeologica Canosina Onlus e Museo dei Vescovi "Mons. Francesco Minerva". Per l'occasione saranno allestiti degli stand nel salone del teatro dove produttori e operatori commerciali faranno conoscere e assaporare le specialità enogastronomiche di Canosa insieme a quelli del Lazio invitati.