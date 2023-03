Le imprese femminili pugliesi sono in crescita

"Le imprese femminili pugliesi, in controtendenza con il dato nazionale, sono in crescita a dimostrazione che la caparbietà e la professionalità delle donne è inarrestabile. Un dato che va fortificato e inserito in un percorso di crescita non solo pugliese e della Provincia di Barletta Andria Trani, ma anche nazionale". In occasione della festa della donna,presidentesi rivolge al mondo femminile per invitare tutte le donne a riflettere e a non arrendersi mai, "come del resto – afferma - ho fatto io in un periodo in cui nessuno si sarebbe mai sognato di aprire un'attività commerciale. La pandemia non mi ha spaventata, perchè la necessità e la voglia di mettermi in gioco sono state più forti di qualunque negatività. E' vero anche che covid, guerra e crisi energetica stanno mettendo in ginocchio il paese eppure le donne, in particolare pugliesi, iniziano a guardare oltre e a concretizzare le loro idee contribuendo alla ripartenza economica nazionale.. Ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo dato vita ad imprese femminili partecipando, così, attivamente al sistema produttivo. Ma da soli non si va da nessuna parte. Se la Puglia ha segnato nel 2022 un cambiamento consistente e in continua evoluzione dell'imprese femminili non possiamo che esserne orgogliosi Adesso, però,Un traguardo raggiungibile solo facendo rete e sistema senza dimenticare l'importanza di essere guidati e supportati da una competente associazione di categoria , come quella che io ho avuto la fortuna di conoscere, che sappia guardare al presente per costruire il futuro. Vorrei che la mio percorso di imprenditrice sia d'esempio per tutte le donne che hanno da poco aperto nuove attività e imprese o che intendono farlo e sono spaventatemi ha permesso di usufruire di un contributo di finanza agevolata e soprattutto mi ha incoraggiata ad intraprendere una strada nuova e mi ha addirittura coinvolta in responsabilità dirigenziali ricoprendo il ruolo di presidente provinciale del coordinamento imprenditoria femminile. In qualche modo, scusate un pizzico di presunzione, sento come donna e professionista di aver contribuito, nel mio piccolo, alla ripartenza dell'economia pugliese e a far crescere il numero delle imprese femminili nella mia regione al contrario del dato nazionale.Il PNRR e i bandi governativi stanno iniziando a sostenere l'imprenditoria femminile, rallentano invece gli istituti bancari con i quali è ancora difficile interloquire. L'auspicio per il 2023 resta la parità di genere.