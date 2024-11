La Regione Puglia celebra le attività storiche e i maestri artigiani

Cinque tappe per celebrare e consegnare nuovi riconoscimenti alle attività storiche e di tradizione dei maestri artigiani di Puglia. Il tour regionale, organizzato in collaborazione con le Camere di Commercio, partiràpresso il Convitto Palmieri ed è finalizzato alla consegna degli attestati, delle targhette, delle vetrofanie e, ove previsto, della maiolica "Patrimonio di Puglia", a 469 attività storiche delle province di Bari, BAT,Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia con un'"anzianità" di 30, 40 anni e 70 anni di attività e altresì alla consegna di 44 riconoscimenti di Maestro artigiano ad altrettanti artigiani e artigiane per l'anno 2024.– ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico,– è nelle mani sapienti dei nostri artigiani ma è anche nella capacità di tanti commercianti e piccoli imprenditori di tenere vive, attraverso le loro attività, molte delle nostre tradizioni e il rinomato spirito di accoglienza che caratterizza la nostra regione. Questo tour, dunque, nasce per riconoscere e soprattutto promuovere e valorizzare il patrimonio di conoscenza, di capacità, di bellezza che ha contribuito a rendere la Puglia una delle regioni più visitate e amate non solo in Italia. Queste realtà imprenditoriali hanno saputo resistere alle difficoltà negli anni e hanno saputo reinventarsi, puntando sull'innovazione e sul ricambio generazionale che la Regione Puglia oggi sostiene attraverso misure specifiche. Abbiamo infatti pensato ad una serie di interventi: contributi a fondo perduto, agevolazioni per l'accesso al credito, agevolazioni, premialità o riduzioni per tributi regionali, imposte e tariffe comunali, supporto per i contratti di apprendistato per l'ingresso delle giovani e dei giovani nel mondo del lavoro, premialità nella promozione di bandi regionali per la tutela delle imprese territoriali, promozione dell'Elenco Regionale nei circuiti turistici, promozione di percorsi formativi specifici per titolari e dipendenti per tutelare l'identità delle attività delle imprese storiche e di tradizione del territorio pugliese. Ringrazio ancora una volta gli uffici regionali, la rete dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) per l'importante lavoro di squadra".Dei 76 riconoscimenti che saranno consegnati a Lecce,40 sono per le realtà con 30 anni di attività, 32 per quelle con 40 anni di attività e 4 per le realtà con oltre 70 anni di attività. I Maestri artigiani premiati nel capoluogo salentino per l'intera provincia di Lecce saranno 13. Questi riconoscimenti si aggiungono ai 488 già consegnati nel 2023alle attività storiche pugliesi che, avendo i requisiti previsti dalla L.R. n. 30/2021, hanno ricevuto i primi riconoscimenti di negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico e sono state così inserite nell'apposito elenco regionale. Si tratta di negozi storici, vale a dire unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche; botteghe artigiane storiche, unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; locali storici, unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande. Per ottenere questo riconoscimento l'istanza deve essere presentata esclusivamente tramite l'assistenza di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) o di un Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzato a norma di legge, che provvederà ad inoltrarla tramite l'apposita piattaforma telematica disponibile accedendo al seguente link https://egov.regione.puglia.it/catalogo-bandi.Il titoloè un riconoscimento previsto dalla L.R. 19 giugno 2018, n. 26 recante "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola" il cui intento è quello di valorizzare e promuovere il recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura pugliese, ritenendo che tale settore, se incentivato, possa creare nuova occupazione giovanile, e non solo, favorire altresì il passaggio generazionale affinché produzioni così importanti non scompaiano. Con questi nuovi riconoscimenti il numero di Maestri artigiani pugliesi arriva a 122.Alla tappa leccese prenderanno parte l'assessore allo Sviluppo economico,il presidente della Camera di Commercio di Lecce,e il segretario della Camera di Commercio Francesco De Giorgio Di seguito i prossimi incontri:Brindisi, 22 novembre 2024 ore 15.30 presso sala Autorità PortualeTaranto, 25 novembre 2024 ore 15.30 presso CCIAA di TarantoBari, 2 dicembre 2024 ore 10 presso sala conferenze CCIAA di BariFoggia, 9 dicembre 2024 ore 10 presso CCIAA di Foggia