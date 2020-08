che ci sembra riduttivo definire di centrosinistra dal momento che ingloba anche molti pezzi di destra. Un no deciso come ci chiedono i pugliesi che ogni giorno incontriamo e che ci dicono di andare avanti da soli perché stanchi dei disastri fatti dalla vecchia politica. Pd e affini se ne facciano una ragione: non ci comprano con le poltrone e non ci spaventano con il voto utile. La loro presunzione nel pretendere l'alleanza prima con le promesse, poi con le minacce, e per giunta alle loro condizioni, dimostra che sono distanti anni luce dal nostro mondo, con la spocchia tipica della vecchia politica di cui ormai siamo stanchi noi e i pugliesi.Ora sentiamo parlare addirittura di convergenze sul programma da chi fino ad ora ha solo pensato a parlare di alleanze impossibili invece che di contenuti. Non una parola su temi come sanità, ambiente, rifiuti, lavoro, agricoltura, semplicemente perché dovrebbero ammettere i loro fallimenti. Non una parola sulle indagini nei confronti di Emiliano, di esponenti della sua Giunta e consiglieri su cui da tempo chiediamo chiarezza. Per 5 anni siamo stati la sola vera opposizione a questo governo regionale, battendoci contro l'aumento degli stipendi ai direttori generali delle Asl votato da destra e sinistra; per abolire i vitalizi e per dire no alla modifica della legge per il contrasto all'azzardopatia che favorisce le lobbies del gioco. Abbiamo chiaro il nostro obiettivo: cambiare la Puglia, per questo. Il no della nostra candidata presidente è quello di tutto il Movimento 5 Stelle: la Puglia merita il cambiamento per diventare la prima Regione 5 Stelle d'Italia".