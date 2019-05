La Puglia è terra di cammini

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI TERRITORIALI:

In Puglia il primo grande forum dedicato ai Cammini e agli itinerari culturali. Protagonisti Comuni, associazioni di categoria e imprese. Perché. E i cammini rievocano la storia, sono una meravigliosa occasione di scoperta del territorio e del suo immenso patrimonio materiale e immateriale, di coinvolgimento delle comunità, di dialogo interculturale, e anche di rilancio del turismo pugliese. Negli ultimi anni la Regione Puglia ha avviato una serie di interventi, le cui linee programmatiche sono contenute nei d, che puntano alla destagionalizzazione e alla sostenibilità del flussi turistici dei territori proprio attraverso la promozione di prodotti culturali, esperienziali e di mobilità lenta, che coinvolgano non solo le coste ma anche le aree interne e il loro patrimonio storico archeologico."Dallaalla Via Michaelica, alla Rotta dei Fenici, alla Via Appia, allaal Cammino Materano, alla via Leucadense, al Cammino dei Fari e Le Strade della Fiaba, - ha detto l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale- laE questo è un momento in cui il turismo ambientale, che comprende anche agriturismi, parchi, aree protette, guide, ha il vento a favore. Secondo la ricerca in corso condotta per conto di Pugliapromozione dall'Università di Venezia, infatti, il 24% dei turisti intervistati, su un campione di 600, che hanno soggiornato in Puglia, lo ha fatto per attività legate ai prodotti Natura e benessere, cicloturismo e slow tourism e cammini. Un trend in crescita rispetto al 2016 stimato nel +10%. Per noi è particolarmente importante perché i cammini generano un notevole indotto economico. Occorre quindi insistere. La Regione accompagnerà questo percorso, al fianco degli operatori". A raccogliere le istanze e coordinare le azioni future di progettazione, valorizzazione e promozione degli itinerari pugliesi unUn organo di governance, all'avanguardia sul territorio nazionale, per gestire questo nuovo modello turistico che unisce cultura, natura e mobilità lenta.Nei giorni successivi seguiranno alcuni incontri territoriali, rivolti ai solo amministratori locali, dedicati al tema della Via Francigena del Sud e della sua certificazione europea.30 maggio ore 16 c/o Ex Convitto Palmieri – LECCE5 giugno ore 11 c/o Biblioteca "C. Angelillis" - MONTE SANT'ANGELO