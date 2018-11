La Puglia attraverso le immagini di grandi fotografi

La Puglia è presente in questi giorni aalla terza edizione di, festival internazionale della fotografia d'autore, inauguratosi ieri e. Nello spazio industrialeè allestita la. Un viaggio tra gli eventi dal vivo, la cultura culinaria e le testimonianze del passato. Per il racconto della Puglia,hanno selezionato 3 fotografi di talento, chiamati a realizzare altrettanti shooting fotografici che hanno messo in luce le diverse anime del poliedrico scenario pugliese:, francese, premiato più volte per i suoi reportagesulla condizione umana svolti in diversi angoli del mondo, racconta(faro di Punta Palscia, Torre S.Emiliano, Parco Archeologico del Saturo, Scavi e cave di Egnazia, San Vito di Polignano);, un fotografo di moda tedesco impegnato in reportage per L'Officiel, ELLE Vietnam, Harper's Bazaar Art, Wonderland, KingKong, Vision China, Schön! Magazine, Vogue.it, racconta(concerto di James Senese presso la Cattedrale di Trani, Hell in The Cave nelle Grotte di Castellana, l'installazione luminosa ad Alberobello e Phest a Monopoli);, una giovane fotografa polacca, nominata da Fashion Magazine come lanel 2011 e premiata da Le Book per aver prodotto una delle migliori copertine di riviste del mondo nel 2010, racconta l'enogastronomia pugliese, dal momento della raccolta a quello della preparazione e del consumo, intesi come riti di condivisione e di amore.L'iniziativa fa parte del più ampio programma di promozione e valorizzazione turistica del territorio die utilizza i linguaggi della fotografia d'autore per un target esigente e capace di influenzare le tendenze, anche internazionali, sui motivi di viaggio. (La collaborazione è finanziata dal Por Puglia FESR-FSE 2014-2020 - asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche). Ilcoinvolge l'intera città con talk, mostre ed eventi fotografici, anche grazie al contributo delle istituzioni culturali, delle scuole di fotografia e soprattutto delle gallerie specializzate che realizzano mostre durante i giorni del festival. E' un'occasione unica per tutti gli appassionati di fotografia, arte e moda di entrare in contatto con professionisti e figure chiave del settore: i grandi maestri della fotografia, i curatori più importanti e le agenzie più prestigiose.