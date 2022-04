La Processione della Desolata del Sabato Santo

Laè uno dei riti religiosi più importanti e significativi della. Preservata e tramandata nel tempo, laappartiene alle tradizioni più commoventi e sentite dalla comunità.guidata daè espressione di fede e devozione religiosa con una caratteristica principale: la celebrazione di un sentimento unico che intercorre fra una madre ed il proprio figlio. """Dopo due anni di 'assenza' rinnoviamo il nostro sincero affetto filiale verso la Vergine Desolata, consolatrice di tutti coloro che hanno sofferto per la pandemia ed eleviamo alla Regina della Pace il nostro grido di Speranza."""Reso notodellahe si svolgerà a partire dalleChiesa dei, via Matteotti, via Oberdan, via F. Rossi, via Bovio, piazza Vittorio Veneto, via Imbriani, piazza Terme, via Kennedy, via Petrarca, via Santa Lucia, via Fogazzaro, via Corsica, via Kennedy, piazza Imbriani, piazza Vittorio Veneto, corso San Sabino, piazza della Repubblica(Obelisco dell'Immacolata). A conclusione della processione ci sarà il saluto delSaranno rispettate le norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19, in particolare dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale FFP2 sia per i partecipanti che per il pubblico. Al termine della processione, dopo il rientro del simulacro, la Chiesa resterà chiusa al fine di evitare assembramenti. Lache conclude icanosina è un patrimonio non solo religioso ma anche culturale, sociale e identitario della comunità cittadina.