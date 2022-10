La Pro Loco Canosa tra le più longeve della Puglia

Prestigioso riconoscimento per lache stamani è stata premiata nell'ambito dell'evento celebrativo dell'e delle Pro Loco attive da oltre 50anni. La Sala 3 del Padiglione 152 dellagremita in ogni ordine di posto ha ospitato sindaci, presidenti di Pro Loco, dirigenti regionali e nazionali Unpli invitati per le celebrazioni dei sessant'anni dalla fondazione dell'Unpli Nazionale Aps. Lacomposta: dal sindacodall'assessore alla culturadal presidente della Pro Locodal consiglierePer l'occasione, hanno preso la parola il presidente Unpli Puglia Aps.il presidente onorario Unpli Puglia Aps,, il presidente Unpli nazionale Aps,l'Assessore al Turismo della Regione Puglia,, mentre con un video è intervenuta il presidente del Consiglio regionale,. """Le Pro Loco sono fonti vitali per il territorio, custodi di ricorrenze e tradizioni, promotrici di sagre, eventi e appuntamenti immancabili nel calendario culturale di ogni anno."""𝗟𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 ha conferito un riconoscimento alle: "Significativa la motivazione della targa di merito consegnata nelle mani del presidenteonorato ed orgoglioso di aver rappresentato il sodalizio canosino costituitosi nel 1962, tra le Pro Loco più longeve della BAT e della Puglia. """Questo traguardo raggiunto accompagnato dal riconoscimento ricevuto a Bari è il frutto del lavoro di molti volontari che hanno operato ed operano quotidianamente nell'accoglienza turistica e promozione culturale del nostro territorio. Abbiamo numerosi progetti da proporre alle istituzioni che se andranno a buon fine porteranno nei prossimi anni risultati positivi per la nostra Canosa di Puglia Città d'Arte e Cultura.""" Ha dichiarato a margine il presidentea margine della cerimonia di consegna del riconoscimento che da valore ed importanza all'impegno e alla dedizione nel corso degli anni finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali attraverso azioni messe in campo, organizzando eventi, mostre e fiere legate alle tradizioni, alla cultura ed alle tipicità del territorio. All'accoglienza e promozione turistica, all'inclusione sociale, laè anche accreditata per il servizio civile nazionale, coordinando la formazione e il monitoraggio delle attività dei giovani affidati alla stessa.Riproduzione@riservata