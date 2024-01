La Marina Militare 'arruola' Misurlab

E' foggiana l'azienda che sta svolgendo attività di verifica presso lain provincia di Siracusa. Il 2024 inizia con un importante risultato perealtà di Foggia che opera nel settore delle verifiche e delle certificazioni. Già avviata, infatti, l'attività di verifica dei tecnici presso la Stazione Navale. Un risultato che premia il lavoro sinora svolto dale dal target di qualità raggiunto dal Laboratorio da tempo impegnato in tutta Italia con i propri servizi. E in casa dell'azienda del capoluogo dauno c'è più di un motivo per essere soddisfatti. Quello di Augusta è anche uno dei tre Arsenali Militari della Marina Militare ancora attivi, insieme a La Spezia ed a Taranto. Ha sede nel porto del centro siciliano ed è base del CONFORPAT (Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera) e di MARISICILIA (Comando Marittimo della Sicilia). Svolge attività di studio, acquisizione, sperimentazione, valutazione tecnico-operativa, certificazione, qualificazione, impiego, mantenimento in efficienza di Unità Navali/Battelli con riferimento al magnetismo navale. L'attività di MISURLAB viene svolta ai sensi del DPR 462/01 che prevede l'obbligo di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici installati in luoghi a rischio esplosione in ambienti di lavoro, pubblici e privati, " come previsto dall'art. 86 del D.Lgs 81/2008 con riferimento alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione del lavoratore"