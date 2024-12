La filiera corta favorisce la sostenibilità ambientale, economica e sociale

. È quanto emerso durante il convegno "L'impatto della filiera corta in agricoltura sull'ambiente" al centro deldel progetto "", andato in scena sabato 28 dicembre ae promosso da, con il patrocinio dele dell'Il tema che ha caratterizzato la tre giorni, in programma fino al, è stato quello della, che si conferma una delle strategie più efficaci per. Questo modello, che accorcia la distanza tra produttore e consumatore, offre vantaggi significativi sia per l'ecosistema che per l'economia locale. La filiera corta, infatti, riduce le emissioni di CO2 legate al trasporto delle merci e ha un impatto positivo sulla biodiversità. Inoltre rappresenta un volano per l'economia locale in quanto, attraverso la scelta di prodotti locali e di stagione, ogni cittadino può contribuire concretamente alla tutela del pianeta e al rafforzamento delle economie locali. Ad avvalorare la testi sono stati gli interventi tecnici della professoressa, Università di Foggia - dipartimento di Economia, docente in Scienze Merceologiche e di, funzionario tecnico del dipartimento Agricoltura della Regione Puglia che ha portato i saluti di, dirigente del Servizio Territoriale Foggia. Le filiere corte sono sicuramente sostenibili dal punto di vista ambientale, ma ci sono ancora margini di miglioramento per ridurre l'impatto sull'ambiente? Da questo interrogativo ha preso spunto l'intervento della prof.ssa Lombardi che ha illustrato il. «Tra gli indicatori di sostenibilità ambientali abbiamo analizzato quello dell'impronta di carbonio, quindi delle emissioni di gas serra che incidono sui cambiamenti climatici, dalla produzione al confezionamento dell'asparago. Abbiamo visto che intervenendo sulle diverse fasi della filiera agroalimentare - dalla produzione al confezionamento, fino alla distribuzione del prodotto - è possibile ancora ridurre gli impatti ambientali e quindi incrementare la sostenibilità», ha sostenutoDiverse sono lea sostegno della filiera corta, del biologico, dell'associazionismo e del regime di qualità. Ad illustrare le opportunità del nuovo(Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale) - che programma e integra con specifiche regionali quanto previsto nel PSN 2023-2027 - è stato«Sono bel 39 le linee di intervento previste dal CSR, che mirano a rafforzare la leadership nelle produzioni biologiche, a favorire il ricambio generazionale e a migliorare la competitività nel settore agricolo con degli investimenti strutturali». Ad arricchire il convegno è stata anche la testimonianza di, imprenditore agricolo che produce e trasforma ortaggi in biologico. Al convegno, moderato dal Direttore di Confagricoltura Foggia, hanno portato i saluti il sindaco di Castelluccio Valmaggioree il sindaco di BiccariFino alle ore 13 di lunedì 30 dicembre sarà possibile visitare il, in piazza Marconi, che vede la partecipazione di diverse aziende del territorio. Il progetto "Accorciamo le distanze" è finanziato dalmisura 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.4, vanta il patrocinio dele dell'e vede la partecipazione delle aziende agricole Andreano Antonio, De Vita Pasquale, Dell'Aquila Donato Maria, Di Mola Francesco Saverio, Frattarolo Giancarlo, Ippolito Angelo, Mazzeo Maurizio.