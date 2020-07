Donare per Crescere

Sentita e nutrita partecipazione di volontari allache si è svoltapromossa ed organizzata dallaPresso l'unità di raccolta fissa dell'Ospedale di Canosa, nel corso della mattinata, in più occasioni, sono intervenuti per l'accoglienza dei donatori: il Presidente del Gruppo Donatori Sangue Fratres "San Giovanni" Canosa ODVil Presidente Emerito Cavaliere,il Governatore della Confraternita Misericordia di Canosa ODVNon da meno, tutti gli altri associati dei due sodalizi che sono stati impegnati nella fasi non sanitarie della donazione del sangue per dare loro adeguate informazioni, assistenza nel percorso che precede e che segue il prelievo di sangue, attraverso un contatto diretto per rispondere a precise richieste, interagendo in modo discreto e collaborativo con il personale dell'Asl BT dell'Ospedale di Canosa.A margine della giornata straordinaria di donazione sangue, tutti i componenti dellacon un messaggio unitario hanno inteso ringraziare "di vero cuore gli organi d'informazione territoriale: La Gazzetta del Mezzogiorno,La Terra del Sole, Tele Sveva e Canosa News 24 City che dimostrando attenzione e sensibilità hanno dato ampia diffusione allain questo particolare periodo di emergenza sanitaria e con l'atavica carenza di donazioni che puntualmente si verifica con l'approssimarsi della stagione estiva. Il prezioso contributo divulgativo ha richiamato oltre 50 persone disponibili al gesto di solidarietà e ben 39 sono state le donazioni, di cui 7 nuovi soci a cui va il nostro piacevole benvenuto. Un sentito e sincero ringraziamento, va anche a tutto il Gruppo Medico-Sanitario del SIT di Andria-Canosa, che si è prodigato con professionalità e grande senso umanitario per la buona riuscita della raccolta.Lo stesso vale per alcuni rappresentanti della Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Canosa, per il loro prezioso servizio di rappresentanza."Nei prossimi mesi i volontari del Gruppo Donatori Sangue Fratres "San Giovanni" Canosa e della Confraternita Misericordia di Canosa proseguiranno con le loro attività tese alla promozione e alla divulgazione della Cultura del Dono e dell'educazione alla salute, di stili di vita sani. Si auspica sempre una più larga mobilitazione della comunità nel campo della de del volontariato ispirato dalla solidarietà umana e dalla carità cristiana.