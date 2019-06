La Ciclopedalata della domenica

Con il ritorno del bel tempo si può programmare l'uscita in bici approfittando della quintaorganizzata dall'che si terrà. In questi anni, il sodalizio canosino, presieduto, è impegnato nella promozione della pratica sportiva e dell'agonismo, in particolar modo del ciclismo,insieme ai più stretti collaboratori:(Vicepresidente), Vconsiglieri). Nell'ambito delle attività del Progetto, sviluppate nelle scuole, la manifestazione ciclistica è patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia e dalla FCI Comitato Regionale Puglia con la partecipazione delle scolaresche cittadine. Sono previstea Canosa Alta, ine la successiva alleinI bambini dai 5 agli 8 anni possono partecipare allasu un tracciato in Piazza Vittorio Veneto a partire dallePer la sicurezza della persona è, un prezioso comportamento che ogni ciclista dovrebbe osservare per la sua funzione salvavita e ridurre così gli infortuni alla testa. Laanche agli studenti e docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado e agli appassionati della bicicletta.Andare in sella alla bici mantiene in forma cuore e arterie, riduce al minimo i rischi alle articolazioni, ai tendini, ai muscoli e soprattutto permette di stare a contatto con la natura insieme agli altri con laal quinto anno di vita.