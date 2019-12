LA Banca incontra i soci

Sarà la sala ricevimentiin via Corsica n.184 aad ospitare il tradizionale incontro dello scambio degli auguri per le festività natalizie, promosso ed organizzato dallache si terrà allediriporta l'invito a firma della governance dell'istituto di credito che "è lieta di incontrare i Soci per confrontarsi sui temi orientati alla valorizzazione delle iniziative a favore della crescita del Territorio". Nel corso della serata saranno illustrate le attività svolte e le partnership a supporto delle iniziative sociali e culturali che la Banca di Credito Cooperativo Canosa Loconia ha sostenuto e affiancato a completamento della propria mission. L'incontro si concluderà con momenti di convivialità.