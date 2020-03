Laura Detto resterà viva e vivrà sempre

In questiche piange le vittime del coronavirus, anche la comunità canosina rattristata e commossa si è unita, attraverso i social, al dolore che ha colpito laUna serie lunghissima di testimonianze di stima e di vicinanza, espresse dai suoi colleghi di lavoro, clienti, amici e conoscenti, alai genitori, ai fratelli e alla sorella, ai cognati, ai nipoti, per ricordare la memoria divenuta a mancare all'età di 59 anni."Se è vero che la gente muore solo quando viene dimenticata, alloraLa Sua encomiabile opera rimarrà scolpita nell'animo di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e costituirà un lodevole esempio per tutti i giovani ed il loro futuro." E' il post apparso sulla pagina Facebook dellal primo che ha commemorato l'ex direttore generale, dalle qualità umane e professionali di alto livello: seria, competente e affidabile negli incarichi ricoperti.A me non piacciono gli elogi post mortem.il tuo spirito stoico di sacrificio e di abnegazione, i tuoi preziosi consigli e il tuo incoraggiamento nei momenti di sconforto, la tua lealtà.Una persona speciale di rara bellezza interiore. Ti stringo forte al mio cuore Laura, la terra ti sia lieve." Ha scritto l'avvocatonel suo ricordo personale come l'imprenditore: "sei stata un punto di riferimento solido e rassicurante per i clienti e gli amministratori, condoglianze alla famiglia".una donna ammirevole, sensibile, altruista con "la sua forza, tenacia e intelligenza ha reso possibile ciò che sembrava impossibile", tutte qualità e capacità che l'hanno resa unica. Ilha avuto luogo stamani pressosecondo le ultime disposizioni previste dal decreto sull'emergenza sanitaria del coronavirus che continua a flagellare l'Italia da Nord a Sud e a diffondersi in tutto il mondo.