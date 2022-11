L’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese

Si terrà alle ore 17:00 di giovedì 24 novembre, presso il Politecnico di Bari (via Amendola n. 126/B), il seminario sul tema dei benefici associati alle diagnosi energetiche e sulla successiva implementazione di misure di efficientamento energetico nelle PMI. L'incontro, organizzato da ENEA e sostenuto dal Distretto Produttivo Pugliese "La Nuova Energia", Politecnico di Bari e ATI (Associazione Termotecnica Italiana, sez. Puglia e Basilicata) - con il patrocinio di CONFIMI E CONFAPI – è il quinto realizzato nell'ambito della campagna di formazione/informazione e sensibilizzazione sull'efficienza energetica per le PMI, al fine di sensibilizzare le stesse alle tematiche dell'efficienza energetica. L'evento rappresenta la quinta tappa del Piano Nazionale, dopo quella di Roma, di Portici (NA), di Ferentino (FR) e di Rimini.Interverranno, oltre alla direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica dell'ENEA,l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia,e rappresentanti de "La Nuova Energia", del Politecnico di Bari e di ARTI Puglia (Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione). Saranno presentati alcuni dati relativi al potenziale di efficientemente energetico della Regione Puglia, legati ai risultati raccolti da ENEA riguardo alle diagnosi energetiche obbligatorie alle scadenze 2019 e 2020. In un periodo come questo, il seminario rappresenta un momento di incontro molto cruciale tra tutti gli stakeholders, al fine di identificare ed individuare best practices e percorsi efficaci di efficientamento.L'evento avrà luogo a Bari presso l'Aula Videoconferenze del Politecnico di Bari, Via Amendola n. 126/B (primo piano interrato). E' disponibile ampio parcheggio gratuito c/o Laboratorio LABZERO – Politecnico di Bari, via Amendola n. 132.