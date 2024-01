L’agricoltura è senza futuro, coltiviamo solo per le spese

«Mai una manifestazione così grande del mondo agricolo,- esordisce cosìPresidente Italia Viva Provincia di Foggia in una nota inviata - senza l'intermediazione dei sindacati, aveva percorso e bloccato le strade della città. Tuttavia noi abbiamo un problema, con la comunicazione. Oltre la politica dei prezzi agricoli che non sono affatto controllati dal governo.- aumentano i costi di produzione e diminuiscono i costi del prodotto. Oltre alle decisioni della nuova PAC (che ti pagano per non Produrre con incentivi che mettono a rischio il reddito degli agricoltori e il Made in Italy). Nessuno fa notare che le tasse sugli agricoltori sono aumentate per colpa del Ministro e di sua cognata, la Premier. A tutti i livellicon obiettivi chiari sia nelle politiche della comunità europea, che ha prodotto una PAC negativa per i nostri agricoltori, sia contro le politiche del governo, che ha aumentato le tasse per il settore, come quella della reintroduzione dell'IRPEF, in una situazione - conclude- in cui il settore è già alla canna del gas!»