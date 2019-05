Istituito il Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali

Laha avviato negli ultimi anni una serie di interventi, le cui linee programmatiche sono contenute nei due piani strategici del Turismo "Puglia365" e dellache puntano alla destagionalizzazione e alla sostenibilità del flussi turistici dei territori, mediante la promozione di prodotti culturali, esperienziali e di mobilità lenta, che coinvolgano non solo le coste, ma anche le aree interne e il loro patrimonio storico archeologico. Tra essi una notevole importanza è assunta dai Cammini e dagli Itinerari Culturali, che vedono coinvolta la Puglia sull'intero territorio regionale con: lala Via Michaelica, la Rotta dei Fenici, la Via Appia, lail Cammino Materano, la Via Leucadense, il Cammino dei Fari e Le Strade della Fiaba.Al fine di gestire al meglio questa ricca complessità, la Regione, in attuazione della D.G.R. n. 190 del 14.02.2017, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dellaTale organo, dotato di un comitato scientifico, ha la funzione di coordinare le azioni di progettazione, valorizzazione e promozione degli itinerari pugliesi, nonché di recepire le istanze dei territori mediante un Forum che coinvolge amministrazioni locali, associazioni di categoria e imprese.Il giorno,00 a, presso la Fiera del Levante, sala 1 (pad. 152), vi sarà la, e si svolgerà il primo incontro del Forum dedicato, alla presenza dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, del Teatro Pubblico Pugliese, di Pugliapromozione e dell'Apulia Film Commission.