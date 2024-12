Innovazione e formazione medica: “Nella legge di Bilancio attenzione alla promozione della realtà virtuale in Puglia”  

"Con l'approvazione dell'articolo 98 che introduce l'utilizzo della realtà virtuale come strumento strategico per migliorare la didattica e le esercitazioni pratiche, la Regione Puglia compie un importante passo in avanti nell'ambito dell'innovazione tecnologica applicata alla formazione medica e sanitaria". Il consigliere regionale Pdnon nasconde la soddisfazione per le risorse destinate all'innovazione nella formazione medica. "L'integrazione della realtà virtuale nella formazione medica – prosegue il consigliere Pd –rappresenta un'opportunità straordinaria per innovare il settore e migliorare la qualità della preparazione dei futuri medici e professionisti sanitari. Con questa misura, sarà quindi possibile potenziare le competenze degli studenti e dei professionisti sanitari attraverso tecnologie all'avanguardia, come la realtà virtuale immersiva, semi-immersiva e non immersiva, che consentiranno di effettuare simulazioni avanzate in ambito anatomico, chirurgico e assistenziale, superando le tradizionali limitazioni della formazione pratica. L'articolo promuove inoltre una stretta collaborazione tra le università, gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e il tessuto imprenditoriale pugliese, incentivando lo sviluppo di progetti comuni e favorendo l'ingresso stabile dell'innovazione tecnologica nelle istituzioni educative della regione. Questo provvedimento non solo rafforza l'ecosistema dell'innovazione regionale, ma rappresenta un investimento concreto nel futuro della sanità pugliese, a beneficio di studenti, professionisti e pazienti. Un'occasione unica per valorizzare le competenze locali e rendere l'offerta formativa pugliese sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale. Ringrazio i colleghi consiglieri - conclude- per aver appoggiato questa mia iniziativa e aver confermato l'intenzione di fare della Puglia una regione all'avanguardia, capace di coniugare tecnologia e formazione per il bene della collettività" .