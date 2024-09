Inclusione e Metaverso le due sfide lanciate dal Learning Sciences Institute dell'Università di Foggia

L'Istituto di Scienze dell'Apprendimento dell'Università di Foggia sarà protagonista alla Fiera Didacta 2024, in calendario dal 16 al 18 ottobre 2024 a Bari , affrontando due tematiche di rilevante attualità per il sistema scolastico italiano: inclusione e metaverso. Questo rinomato evento, considerato a livello nazionale uno degli appuntamenti di maggiore spicco nel panorama dell'istruzione e della formazione, offre un'opportunità irripetibile di confronto e scambio di pratiche innovative tra i professionisti della scuola, dell'università e della ricerca. Su invito del dottor Sebastiano Leo, assessore regionale con deleghe alla Formazione, al Lavoro, alle Politiche per il Lavoro, al Diritto allo Studio, alla Scuola, all'Università e alla Formazione Professionale, unitamente al contributo della dirigente Maria Raffaella Lamacchia e del dottor Giuseppe Grasso, figure chiave nella promozione regionale della formazione e dell'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, l'Università di Foggia, in sinergia con le altre quattro università pugliesi, si impegnerà a veicolare l'innovazione didattica e la "terza missione" nei settori della formazione dei docenti."Partecipare alla Fiera Didacta rappresenta per il Learning science institute dell'Università di Foggia un'occasione di straordinaria importanza, soprattutto in un momento storico in cui l'educazione e la formazione devono rispondere a sfide sempre più complesse. Come resposnabile del laboratorio, considero questo evento un punto di incontro fondamentale per scambiare esperienze, costruire reti di collaborazione e riflettere insieme sull'evoluzione della didattica. Didacta è molto più di una fiera: è uno spazio dinamico dove le nuove tecnologie educative, i metodi innovativi e le esperienze sul campo trovano un punto di sintesi. Per noi, è l'occasione di presentare l'eccellenza del nostro Ateneo nel campo della formazione dei docenti, con particolare attenzione alle tematiche dell'inclusione, della pedagogia speciale e delle metodologie didattiche attive. Il nostro impegno è orientato a preparare insegnanti capaci di affrontare le complessità della scuola contemporanea, dotati non solo di solide competenze disciplinari, ma anche di strumenti pedagogici aggiornati e di una visione inclusiva e centrata sulla persona. In un'epoca in cui l'educazione richiede sempre più flessibilità e capacità di adattamento, partecipare a Didacta significa per noi non solo offrire, ma anche acquisire stimoli per migliorare continuamente la nostra proposta formativa", aggiunge la, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l'Unifg, responsabile scientifica del Laerning sciences institute.Il contributo dell'Ateneo di Foggia sarà caratterizzato da una serie di incontri, workshop e laboratori che affronteranno temi di grande rilevanza per il futuro della didattica. Tra questi, particolare attenzione sarà dedicata alla questione dell'inclusione e dell'innovazione nelle pratiche educative. In collaborazione con l'Università LUM, verranno presentate strategie e strumenti capaci di rendere l'insegnamento accessibile e partecipativo per tutti gli studenti, valorizzando le diversità come risorsa fondamentale per il contesto scolastico. Un focus speciale sarà rivolto all'importanza di promuovere approcci didattici che rispettino le esigenze individuali, senza perdere di vista gli obiettivi comuni.Un altro aspetto di rilievo sarà l'analisi degli ambienti di apprendimento del futuro, con una riflessione approfondita sugli spazi digitali e virtuali. L'incontro "" offrirà uno sguardo sulle potenzialità delle tecnologie emergenti nel contesto educativo, indagando le implicazioni psicopedagogiche dell'uso di strumenti digitali avanzati. L'obiettivo è comprendere come queste nuove frontiere possano essere integrate in modo efficace nei percorsi formativi per favorire un apprendimento sempre più immersivo e interattivo."In qualità di coordinatore del corso di specializzazione per le attività di sostegno presso l'Università degli Studi di Foggia, desidero esprimere il nostro entusiastico apprezzamento per la partecipazione della nostra università alla prossima Fiera Didacta. La Fiera rappresenta un'importante opportunità per il confronto e la condivisione di idee nel campo dell'educazione e della formazione. La nostra presenza a questo evento ci permetterà di mettere in luce il valore e l'impegno del nostro corso di specializzazione, dedicato alla preparazione di docenti qualificati nel supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. Durante la fiera, avremo l'occasione di interagire con colleghi, educatori e studenti, discutendo le migliori pratiche e le innovazioni nel settore. Questi scambi siamo certi risulteranno preziosi e ci offriranno nuove prospettive su come migliorare ulteriormente il nostro programma, con l'obiettivo di garantire una preparazione sempre più efficace e rispondente alle sfide educative odierne", afferma entusiasta il, coordinatore del corso di specializzazione per le attività di sostegno presso l'Università di Foggia.La partecipazione del Learning sciences institute a Didacta 2024 testimonia l'impegno costante del Laboratorio nell'esplorare e sviluppare percorsi educativi all'avanguardia, capaci di rispondere alle sfide di un contesto in continua evoluzione. Attraverso un approccio multidisciplinare, inclusivo e attento ai bisogni delle nuove generazioni, l'Università si conferma protagonista nella costruzione di una scuola e di una società più aperte, accessibili e orientate al futuro.Il Learning sciences institute invita tutti gli interessati a visitare il proprio stand e a partecipare agli eventi organizzati durante la Fiera Didacta 2024. "Vi aspettiamo a Bari dal 16 al 18 ottobre per condividere idee, esperienze e soluzioni innovative per l'educazione del futuro!"Il talk esplorerà strategie innovative per promuovere l'inclusione, come il co-teaching, l'apprendimento cooperativo e l'uso di tecnologie assistive. Saranno condivise esperienze e best practices per affrontare le sfide legate all'inclusione, con particolare attenzione al supporto nella transizione degli studenti con disabilità verso l'università e il mondo del lavoro, garantendo loro adeguate opportunità formative e professionali.– 18 ottobre ore 11 e 15 per info: https://fieradidacta.indire.it/didacta_puglia_2024/verso1meta-riflessioni-psicopedagogiche-su-nuovi-ambienti-di-apprendimento/ Il workshop innovativo sulle nuove tecnologie digitali ha l'obiettivo di offrire un'esperienza pratica e coinvolgente, dimostrando come la tecnologia della realtà aumentata (AR) possa essere integrata efficacemente nelle attività didattiche. Verranno presentate diverse applicazioni, gratuite e facili da utilizzare, adatte a diverse discipline scolastiche. Tra queste, spicca il laboratorio di scienze con AR, con la presentazione e l'utilizzo dell'app AR Biology Lab, che consente di esplorare modelli 3D di cellule, piante e altri organismi. Inoltre, sarà possibile fare un viaggio nella storia attraverso Google Earth e scoprire Mozaik, una risorsa didattica versatile per l'insegnamento.