Il Teatro Civile per concorrere alla crescita socioculturale dell'individuo e della collettività

La consigliera delegata alle politiche culturaliha preso parte ieri mattina a Barletta all'ultimo degli spettacoli previsti nell'ambito della rassegna di Teatro Civile, dedicata agli studenti delle scuole secondarie superiori, e promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. "Siamo orgogliosi della risposta dei ragazzi - ha dichiarato- che non si sono limitati ad assistere agli spettacoli, ma hanno interagito con gli attori e partecipato attivamente ai laboratori sui temi di impegno sociale e civile. La rassegna è nata dall'esigenza di fare tornare i ragazzi a teatro, con spettacoli su temi su cui è importante che si confrontino. Il bullismo, l'illegalità, il gioco d'azzardo, vanno combattuti giorno per giorno e l'obiettivo di questa rassegna era far capire che si deve partire dalla quotidianità. Visto il grande successo e l'entusiasmo con cui i nostri studenti hanno affrontato questa esperienza cercheremo di estendere il progetto, per ora sperimentato nelle province della Barletta Andria Trani e di Foggia, anche alle altre province pugliesi.""Educare i giovani al giudizio critico è, forse, uno dei compiti più importanti oggi, in una società dove il ricorso ossessivo all'immagine e all'apparenza ha distolto lo sguardo dalle questioni legate al vivere nella comunità civile. Per questo desideriamo sempre più porci come interlocutori privilegiati delle scuole per poter formare e riformare la coscienza critica dei nostri cittadini e cittadine del domani" ha aggiunto il presidente del Teatro Pubblico Pugliese,La Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese ha deciso di attivare una rassegna di Teatro Civile dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo ordine, nella consapevolezza che la cultura e, in particolare, il teatro possono concorrere in maniera determinante alla crescita socioculturale dell'individuo e della collettività.