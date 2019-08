Il selfie delle vacanze canosine

Mentre per molti italiani le vacanze volgono al termine,amministratrice della paginaintitolataha voluto salutare i suoi conterranei organizzando un incontro acon tutti gli utenti social registrati del gruppoprima di fare rientro in Piemonte.Ieri sera, insi è tenuto il raduno che ha visto l'arrivo di moltissimi canosini, tra i quali anche quelli provenienti da:Torino; Arona, in provincia di Novara; Abbiategrassoun comune della città metropolitana di Milano; Imola; Montegranaro, in provincia di Fermo; mentre dall'estero, quelli diun comune francese situato nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi e poi il più lontano da, una delle città più importanti della Germania. Chi non ha potuto partecipare ha scritto dei post, come questomolto significativorivolgendosi a Nicla Basso -La paginaintitolataluogodi incontro, confronto e spesso di accesi dibattiti, conta oltreresidenti in Italia e all'estero, grazie alla regia e al coordinamento di, amministratrice abile ed esperta nella comunicazione e nella mediazione tra gli "di tutte le età, sempre più esigenti e informati su tutto. "Ormai è una tradizione che si consolida - ha dichiarato– anche quest'anno non poteva mancare questo rendez-vous durante le vacanze estive, è il quinto da quando siamo su Facebook mentre aumentano gli iscritti, ci stiamo avvicinando a diecimila canosini che si mettono in contatto quotidianamente per i saluti, gli auguri, le informazioni sulla vita giornaliera da nord a sud dell'Italia e dall'estero conLo scambio di doni, il brindisi beneaugurante con la speranza di rivedersi alle vacanze natalizie o negli incontri in giro per l'Italia, e poi gli immancabili selfie, a testimonianza dell'amicizia non solo virtuale, hanno concluso l'happening che precede la preparazione dei trolley più pesanti del solito e rientrare a casa.