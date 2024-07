Il progetto “Cambiamo gioco insieme” al Giffoni Film Festival

L'edizione 2024 delil cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, ain provincia di Salerno domenica 21 luglio ospita le proiezioni video realizzate dai giovani studenti coinvolti nel progettopromosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il festival prenderà il viae si concluderà ilcon 100 film in competizione da tutto il mondo, 50 registi internazionali presenti, 26 eventi speciali. Nella sezione eventi è stato dedicato uno spazio al progetto di sensibilizzazione e contrasto al gioco d'azzardo patologicoL'appuntamento è per domenica 21 luglio alle ore 15:00 nella Sala Blu - Impatto Giovani a Giffoni Valle della Piana in provincia di Salerno.Saranno presenti, Dirigente psicologa-psicoterapeuta del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA e, consigliera di amministrazione del Teatro Pubblico Pugliese. Intervengono ancheresponsabile ufficio progetti del Teatro Pubblico Pugliese,della compagnia Areté Ensemble e gli studenti di Bitonto, interpreti del brano musicale "Stop this addiction" prodotto durante il laboratorio teatrale realizzato al Liceo Scientifico "Galilei" di Bitonto.Durante la presentazione saranno illustrati gli esiti dei laboratori che si sono svolti tra il mese di febbraio e il mese di aprile a Bari all'Istituto Penale Minorile "Fornelli", con la conduzione di Lello Tedeschi di Teatri di Bari, a Monopoli al Polo Liceale "Galilei – Curie" condotto da Giuseppe Ciciriello e Dino Parrotta di Teatro dei Leggeri, a Bitonto presso il Liceo Scientifico "Galilei" con la direzione di Saba Salvemini di Aretè Ensemble, a Gravina in Puglia al Liceo "Tarantini" condotto da Raffaele Braia di Skèné Produzioni Teatrali, a Corato al liceo artistico "Federico II" e all'Istituto I.I.S.S. "Oriani - Tandoi" condotto da Claudia Lerro e Patrizia Labianca di Teatri Di.Versi.Saranno inoltre illustrati i numeri della campagna social dedicata al progetto, che ha registrato oltre 100mila visualizzazioni su Facebook e Instagram e i testi della scrittrice e attrice Dalila De Marco.