Il “Premio Diomede” nel segno del Covid

Nonostante le vicissitudini e leanche quest'anno si terrà la cerimonia conclusiva delgiunto allaper attribuire l'alto riconoscimento alle personalità di origine canosina e pugliese che si sono distinte nel campo culturale, sociale, economico, scientifico, medico-sanitario, artistico, sportivo e sociale .si articola in quattro sezioni:, attribuito dal Comitato, a suo insindacabile giudizio. I personaggi da premiare sono individuati secondo regolamento attraverso le segnalazioni pervenute alche valuta e definisce lee poi insieme ad una giuria esterna, composta da rappresentanti istituzionali e di associazioni locali, procede a votazioni segrete per esprimere il verdetto finale, Quest'anno. per la particolare situazione generata dal, il premio è incentrato su istituzioni, enti e persone che si sono prodigate per fronteggiare tale emergenza sanitaria che meglio hanno rappresentato questo periodo storico, nei loro ambiti, rinviando al 2021 le segnalazioni già pervenute. La cerimonia che sarà presentata dadisi terrà aalledipresso le, nell'ambito di "o". L'evento gode del patrocinio delmentre la direzione artistica è a cura diLa serata sarà allietata dalal pianoforte e dalPer la- personaggio vivente originario di Canosa di Puglia - si aggiudica ililNeurochirurgo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Policlinico San Matteo di Pavia; Ricercatore in Neurochirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia; Dottore di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari. Si è Laureato in Medicina e Chirurgia, e Specializzato in Neurochirurgia, entrambe con lode presso l'Università di Bari. Ilè stato aiuto per oltre 10 anni del Neurochirurgo di fama Internazionale Prof. Renato Galzio, che è ancora oggi il suo Mentore e Maestro.Ilva al ricordo delle, la pandemia che ha fermato l'Italia e il mondo intero portando lutto e dolore alle famiglie e a tutta la popolazione. Il premio è consegnato ache più di tutti è stato vicino alla comunità addolorata, memorabile la visita al cimitero ed il suo messaggio: "Sarà onorata la, componente dele web master dell'omonimo sito on line, venuto a mancare di recentePer la, ilvaper il territorio della provincia Barletta Andria Trani durante la pandemiaIl ringraziamento e l'omaggio, da parte delpresieduto dava a tutto il personale che in questi mesi ha lavorato con abnegazione e dedizione presso il presidio dedicato alla pandemia, ritenuto sicuro e qualificato. In rappresentanza del nosocomio, ritirano il premio il Direttore Sanitario dott.dott.(Direttore Medico Malattie Infettive), dott.ssaDirettore Medico Unità Operativa Complessa-Anestesia e Rianimazione; dott., Direttore Medico Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale del Presidio Ospedaliero Trani- Bisceglie.al Cavaliere della Repubblicaaliascultore, storico, divulgatore, educatore del patrimonio cristiano nelle sue radici e nel patrimonio sabiniano.architetto canosino noto nel mondo degli street-artst con il nome died al dottortitolare della Caporalplant, rivestendo anche la carica di direttore commerciale estero. Riconoscimenti saranno consegnati :aper il notevole impegno ed efficace lavoro svolto volontariamente in piena pandemia.Nelle passate edizioni sono stati premiati tra i tanti: Lino Banfi, Michele Mirabella, l'oncologo Dott. Ermanno Leo, i giornalisti Francesco Giorgino e Leonardo Zellino, il Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Pasquale Lavacca, l'economista Alberto Bucci, Stefania Sansonna campionessa italiana/europea di pallavolo, il generale di Divisione della Guardia di Finanza Vito Augelli, il cavaliere Giovanni Pomarico amministratore Megamark, l'artista salentina Arianna Greco(arte enoica),la stilista Maddalena Triggiani, il professor Vincenzo Lionetti, l'imprenditore Nunzio Margiotta, don Geremia Acri, Mons. Lello Iacobone,Gianluca Luisi attuale membro della Confcommercio di Pechino. Tra i personaggi scomparsi si ricordano tra gli altri :il Venerabile Don Tonino Bello, le Vittime degli incidenti sul lavoro,la compianta giornalista di moda Lucia Serlenga. I nominati sono solo alcuni tra le personalità di spicco pugliesi premiate nelle edizioni precedenti che hanno dato un notevole contributo alla crescita culturale e sociale grazie alle loro opere, per la promozione del territorio in Italia e all'estero.