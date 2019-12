Il Natale è tempo di amore, di generosità.

una delle più famose opere dello scrittore ingleseè stata portata in scena dagli ospiti della, che si sono esibiti domenica scorsa nell'accogliente sala convegni addobbata a festa alla presenza dei propri familiari. Una nota di merito va agli ideatori ed organizzatori del'opera, a partire dalla direzione della, all'equipe teatrale con(alla consolle), alle educatrici ed oss che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita dell'evento natalizio che ha visto protagonisti gli anziani, ospiti della struttura. Lunghi applausi hanno accompagnato la performance teatraletipicamente natalizia attraverso una vicenda pregna di significati sia morali che umani per far capire come, facendo qualcosa nel proprio piccolo, si può arrivare all'annullamento del male sociale e dunque ad una migliore condizione interiore; e ciò deve nascere in un giorno di gioia, come a Natale, e continuare come un fuoco che non si spegne più.Hanno detto e ripetuto in coro gli ospiti dellaal termine delle 6 scene dell'opera di Dickens che ha ricevuto i meritati consensi di apprezzamento e gli occhi lucidi di emozioni."""Un bellissimo evento organizzato da persone stupende che con la generosa e professionale collaborazione del personale della struttura, hanno, per un giorno, trasformato alcuni ospiti in bravi attori impegnati nella pièce A Christmas Carol.""" E' il commento a margine dello spettacolo rilasciato dal consigliere comunaleche ha evidenziato quanto dichiarato danel messaggio del 12 novembre 2012, visitando una casa per anzianiPer questo – conclude l'avvocato - """ desidero pubblicamente manifestare il mio vivo compiacimento, sicuramente condiviso da tutti i presenti, per l'attenzione premurosa e professionale e per l'amore che si respirava tra quelle mura e soprattutto si leggeva negli occhi e nei dolcissimi sorrisi degli anziani ospiti e dei loro famigliari.""" Una fusione di sentimento e di pensiero, di tradizione ed impegno, di appartenenza e volizione contraddistinguono le attività della Residenza Socio Sanitaria Assistenziale "San Giuseppe", che si ispira al suo archetipo, sia storico che simbolico, la famiglia.Foto a cura di