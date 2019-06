Il 2 giugno è la Festa degli italiani

"Isimbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte del nostro popolo.nella sua articolazione, allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle proprie autonomie, sociali e locali". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblicanel suo discorso al Quirinale in occasione del concerto per celebrazioni della,istituita nel 1947. Ilperché si ricorda il referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite della storia d'Italia, con un'affluenza alle urne dell'89% e con un risultato in bilico fino all'ultimo (12 milioni e 700 mila voti per la Repubblica, con una grande maggioranza al Centro/Nord e soprattutto in Trentino e Romagna con punte dell'85%; 10 milioni e 700 mila voti per la Monarchia, con una grande maggioranza al Sud e soprattutto a Napoli e in Campania con punte dell'80%). Per ilalleodierne dalpartirà un corteo alla volta della Villa Comunale dove sarà deposta una corona commemorativa al Monumento dei Caduti.