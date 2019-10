I Luoghi identitari della Puglia

un milione di euro, dalla Giunta regionale, per 37 progetti delle scuole pugliesi: 14 dalla Provincia di Foggia, 12 dalla Provincia di Lecce, 7 dalla Provincia di Bari, 2 dalla Provincia di Taranto,L'avviso, promosso dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale della Regione, era rivolto alle scuole pugliesi di ogni ordine e grado. "I giovani - ha detto l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia,- devono conoscere il patrimonio pugliese. Per questo abbiamo voluto questo bando. Perché s'interrogassero sui beni culturali, su come utilizzarli, su come appropriarsene facendoli diventare bene comune". L'obiettivo era, infatti,"Volevamo - ha aggiunto- che fosse una vera e propria gara di passione civica, laboratori in cui i ragazzi e le ragazze, supportati dalle scuole, interrogassero le proprie emozioni sui tesori di Puglia e provassero, insieme a immaginarne un altro destino. Ma anche un modo per censire, dalle chiese ai borghi, ai giardini, ai vecchi casali, ai palazzi, alle antiche corti, tutti quei luoghi da recuperare"." è una delle azioni previste nell'ambito dellaper il rilancio del patrimonio culturale. S'inserisce nel solco del processo partecipato e di sensibilizzazione delle nuove generazioni avviato dapprima con il, che tra i beneficiari vedeva proprio gli istituti scolastici, e poi conNei prossimi giorni seguirà la firma dei disciplinari.