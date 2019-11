Gusti e Saperi a Minervino Murge

Un altro appuntamento in programma con la Cooperativa "DROMOS.it" previsto per. Tappe del percorso saranno la visita dellacooperativa fondata nel 1976 per commercializzare la produzione cerealicola, olivicola e di ortofrutta. Negli ultimi anni si è specializzata nella produzione di olio extravergine d'oliva biologico, D.O.P. e oli aromatizzati senza l'utilizzo di estratti aromatici. Oltre allaper osservare dal vivo il processo di produzione, si potrà degustare olio extravergine di oliva 100% italiano tracciato ed estratto a freddo da olive della qualitàcoltivata sulle colline della zona premurgiana. L'olio ottenuto è attribuibile alla categoriacon sfumature di retro gusto amaro e piccante, ricco di polifenoli, antiossidanti naturali buoni per la salute. A seguirein cui sono raccolti e custoditi i segni della natura, della storia e della fede del luogo. L'obiettivo è quello di promuovere le eccellenze del territorio sia sotto l'aspetto produttivo e sulla qualità nutrizionale dell'olio extra vergine di oliva, sia gli spazi culturali della cittadina murgiana, proponendone la fruizione in un rinnovato rapporto alla riscoperta della identità più autentica diIl tour è realizzato con l'intervento della guida autorizzata e socia DROMOS.itcon l'ausilio di esperti della cooperativa De Deo con lo scopo di illustrare le fasi di lavorazione e le proprietà nutrizionali dell'olio nuovo, l'Oro verde di Puglia. L'appuntamento è perallepresso la Stazione Ferroviaria a Minervino; tariffa di partecipazione: euro 5,00 a persona, i bambini fino a 10 anni non pagano. La prenotazione è obbligatoria all'utenza telefonicao mail dromos.it@gmail.com entro venerdì 29 novembre.