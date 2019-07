Gran finale per il Battiti Live 2019

Gran finale per ilin calendario. L'appuntamento con l'ultima tappa dello show di RadioNorba è sul lungomare, il palco allestito sul molo San Nicola. Un'edizione straordinaria che ha segnato la definitiva consacrazione diIl clamoroso successo che il programma sta ottenendo in tv sula rende davvero un'edizione speciale, presentata dal direttore artisticoe daUn grandissimo cast, di valore internazionale è atteso per domenica prossima con due star del calibro di :ed. I due dj parigini sono esplosi tre anni fa con la hitche nel 2017 è stato anche il brano più suonato dalle radio italiane, e da allora sono rimasti sempre ai vertici di tutte le classifiche con tutti i loro singoli, fra cuialtro brano di grandissimo successo. Producono musica rock, deep house e dance pop: finora hanno totalizzato 550 milioni di streams e più di 260 milioni di view su YouTube, roba da fuoriclasse. Il loro nuovo singolo si chiamadal nome italianissimo che tradisce le origini,anche lei ha conquistato la fama nel 2016, con il singolo, che le ha consentito i far registrare il tutto esaurito nella sua prima tournée mondiale e di ottenere 500 milioni di streaming e 280 milioni di visualizzazioni. Il brano spopolò anche in Italia, diventando un famoso jingle pubblicitario. A dicembre scorso, ha pubblicato il suo quinto album in studio,da cui è estratto il suo ultimo singolo, "Girls Go Wild", nel quale peraltro torna a fischiettare il motivo che l'ha resa celebre.Per l', salirà sul palco, che quest'anno festeggia i 10 anni di carriera, caratterizzati dalla pubblicazione di album e singoli di successo e tour sempre sold out. Un'ascesa straordinaria, culminata con l'album conda cui è estratto l'ultimo singolo,e il "10 tour", terminato il 13 maggio. Nei giorni scorsi Alessandra ha anche radunato i suoi fans a Roma, per salutarli prima di prendersi un meritato periodo di pausa. Quella sul palco di Battiti Live potrebbe essere davvero l'ultima occasione di assistere ad un live della cantante salentina prima di questo stop. Nel capoluogo pugliese, si esibirà anche con i suoi amici e colleghi, con cui ha collaborato quest'estate nelutentico tormentone, ai primi posti in tutte le classifiche, che bissa peraltro il successo dell'estate scorso con "Non ti dico no", senza considerare i grandi numeri di "Per un milione" di questa primavera.C'è un esordio assoluto sul palco di Bari, che sta generando una grandissima attesa. E' quello dei, fenomeno rock esploso da un paio d'anni, capaci di conquistare 12 dischi di platino e 4 dischi d'oro e, nell'ultimo anno, di collezionato 66 date sold out (con oltre 135.000 presenze). Il loro ultimo singolo è "L'altra dimensione", estratto dall'album "Il ballo della vita", che ha finora totalizzato quasi 4 milioni di visualizzazione su YouTube. A proposito di rock, torna anche a Bari il fenomeno musicale di quest'anno,, con la suae gli ultimi singoli estratti dall'album che gli ha fatto svoltare la carriera, "1969".Il gran finale del Battiti Live porterà sul palco della radio del sud anche alcune grandissimi della musica italiana, partendo da, che in questi giorni ha annunciato un grande tour nei teatri, 40 date già confermate, anticipato da due anteprime, all'Arena di Verona e al teatro Antico di Taormina. Concerti in cui il cantante bresciano proporrà i brani del suo ultimo album,ma anche pezzi della sua lunghissima carriera. Attualmente è in radio il nuovo singoloCi sarà poi un altro grande, che invece poche settimane fa ha lanciato "Welcome to Miami", singolo apripista del suo nuovo album, che sarà pubblicato nel 2020. Erano anni che si aspettava il ritorno dell'ex 883, che sul palco di Battiti proporrà anche alcuni brani simbolo della sua straordinaria carriera. Per chiudere l'elenco delle colonne della musica italiana, nel cast di Bari ci sarà anche, che dopo la straordinaria collaborazione con Ermal Meta, quest'anno è tornato con un nuovo album,e attualmente è in radio con "Figli di nessuno (Amianto)", versione inedita dell'omonimo brano che apre la tracklist del disco, in collaborazione con Anastasio.A Bari torneranno sul palco di Battiti anche, con la sua nuovissima "Avocado toast", ed, con "Margarita", il suo singolo estivo. Poi ci sarà un'artista molto amata dai giovani,, regina dei social, seguita da 4,5 milioni di follower, e grande protagonista del latin pop mondiale, esplosa l'anno scorso con "Pem pem", che su YouTube ha sfiorato 115 milioni di visualizzazioni. Da poche settimane ha pubblicato il suo primo album, "Twerking Queen", da cui è stato estratto il singolo "Tocame", in collaborazione con ChildsPlay ft. Pitbull. Nel cast anche, che dopo il successo di "Occidentali's karma" è tornato quest'anno con con il singolo "E' un'altra cosa", primo estratto dal suo atteso nuovo album di prossima pubblicazione. Ci sarà il collettivo trap italiano, che quest'anno hanno pubblicato "Trap Lovers Reloades", il loro quarto album in studio, e, naturalmente,, con la sua discoteca italiana. "Sarà la degna chiusura di un tour che probabilmente non dimenticheremo mai", sottolinea il presidente di Radionorba. "Abbiamo addosso ancora l'adrenalina e l'emozione che ci ha restituito il pubblico in queste 4 tappe e la soddisfazione per gli ascolti televisivi, vogliamo vivere ed offrire un'altra ed ultima serata come le quattro procedenti e chiudere a Bari nel migliore dei modi questa diciassettesima edizione".Anche a Bari, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 16enne,. Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva suoltre che ovviamente sulle frequenze die in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it . Il 7 agosto, inoltre, andrà in onda in differita su. La regia televisiva è firmata da. Lo show, organizzato con il patrocinio dele della, inizierà alle ore 21,00 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sudcon musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest'anno i partner dell'evento sono, hair stylist ufficiale. L'ingresso è come sempre gratuito.