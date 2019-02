Dal 2000, ogni anno, ildi, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all'iniziativa, invitando i cittadini auno o piùper glidel territorio. Ogni ente è collegato a una o più farmacie della propria provincia; il, in base alle indicazioni ricevute dagli enti,il cliente, suggerendo le categorie didi cui c'è maggiore ed. Inizialmente la- che riguarda i soli farmaci senza obbligo di ricetta medica (over the counter) – si è concentrata sulle categorie più utilizzate: antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici. Nel corso degli anni, la progressiva crescita quantitativa dei farmaci raccolti ha permesso a Banco Farmaceutico di dare una risposta più adeguata e puntuale al bisogno farmaceutico degli enti caritativi, arrivando a coprire quasi tutte le categorie dei prodotti "da banco": farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie. In 18 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre, per un controvalore commerciale di circa. L'ultima edizione, che ha avuto luogo il 10 febbraio 2018, ha visto il coinvolgimento die oltre; deiraccolti hanno beneficiato oltreassistite daiconvenzionati con Banco Farmaceutico.Secondo quanto dichiarato dal presidente della Fondazione Banco Farmaceutico,, ad AboutPharma "Nel 2018 quasi 540mila persone in stato di povertà hanno avuto bisogno di medicine, ma non hanno potuto acquistarle. Tuttavia, si sono potute curare ugualmente, grazie all'aiuto degli enti assistenziali. Partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco e donare una medicina che sarà consegnata agli enti del proprio territorio è il modo più intelligente per aiutare il mondo della solidarietà". A), per lasono impegnati anche i ragazzi del Rotaract e dell'Interact che hanno aderito all'iniziativa presso le farmacie: Lombardi, Centrale, De Pergola e Tota.