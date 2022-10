Fiori d’arancio per Smarlin e Danilo Dell'Aere

Fiori d'arancio in Redazione:collaboratore di, ha sposato la suail 15 ottobre 2022, alla presenza di amici e parenti presso l'incantevole sala ricevimentiLa cerimonia, intima e nelle forme del rito civile, è stata officiata dall' amico, che - prima di accettare le volontà dei coniugi - ha dato lettura di due composizioni rispettivamente disul matrimonio, atto basato su condivisione e fedeltà, capace di durare in eterno.""Allora nuovamente parlò Almitra, e domandò:Ed egli rispose dicendo:Voi siete nati insieme, e insieme starete per sempre.Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.Sì, insieme anche nella tacita memoria di Dio.Ma vi siano spazi nella vostra unione,e fate che i celesti venti danzino tra voi.Lasciate piuttosto che vi sia un mare in moto tra le sponde delle vostre anime.Riempia ognuno la coppa dell'altro, ma non bevete da una coppa sola.Scambiatevi il pane, ma non mangiate dalla stessa pagnotta.Cantate e danzate e siate gioiosi insieme, ma che ognuno di voi resti solo,così come le corde di un liuto son sole benché vibrino della stessa musica.Datevi il cuore, ma l'uno non sia in custodia dell'altro.Poiché solo la mano della Vita può contenere entrambi i cuori.poiché le colonne del tempio restano tra loro distanti,e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro.""""Il significativo messaggio diè un invito ané appropriazione dell'altro. Il matrimonio per il poeta Kahlil Gibran, non deve essere un laccio che tiene l'altro membro della coppia legato come in una prigione. Perché questo avvenga è importante che entrambe le parti rivendichino la propria solitudine: nella corretta distanza, il saggio poeta libanese vede l'equilibrio necessario perché la coppia sopravviva con tenacia alle avversità. Amore fra Smarlin e Danilo, tra l'altro, già concretizzato dalla nascita di Diego, ovviamente presente al lieto evento. A fare da testimoni, i fratelli Silvio e Marvin Patruno per lo sposo e Valentina Pellegrino e Natali Destino per la sposa. Auguri e felicitazioni per il vostro futuro pregno di felicità e benessere da parte di tutta la